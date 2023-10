Julio Velasco contro Lollo Bernardi: il derby Busto-Novara è un ripasso di storia

Domenica 29 ottobre sul taraflex della e-work Arena andrà in scena il primo derby del Ticino di pallavolo nella stagione 2023/2024. Alle ore 18.30 si accenderà infatti la sfida tra le padrone di casa della UYBA Busto Arsizio e le piemontesi della Igor Novara, guidate da coach Lorenzo Bernardi. In viale Gabardi quindi andrà in scena un “ripasso di storia”: Bernardi nella sua lunga carriera pallavolistica ha vinto praticamente tutto, ed è stato per anni allenato dallo stesso coach Julio Velasco.

Indimenticabili, soprattutto, i due Mondiali del 1990 in Brasile e del 1994 in Grecia, dove gli azzurri con Velasco in panchina e Bernardi a “martellare” le difese avversarie, conquistarono i primi due ori iridati della loro storia (nel 1998 per la tripletta il c.t. era invece il brasiliano Bebeto). La “Generazione di fenomeni” del volley azzurro porta in prima fila le loro due firme, quella del coach iconico e dello schiacciatore votato miglior giocatore del XX secolo.

Il match sarà un appuntamento animato anche dai tanti tifosi che arriveranno alla e-work Arena (apertura casse e cancelli ore 17.00) per dare la carica alle loro beniamine. La partita sarà di quelle difficili per le Farfalle, ancora una volta contro una delle formazioni che ambiscono alla vittoria dello scudetto o comunque alle prime posizioni: dopo aver affrontato Milano e Scandicci, per Busto c’è la terza big in quattro gare. In settimana Lualdi e compagne hanno lavorato bene (e disputato un’amichevole con Chieri terminata 2-2) per preparare al meglio la partita. E come sempre cercheranno di dimostrare di poter almeno dare fastidio anche alle formazioni più corazzate.

Dall’altra parte della rete Novara è a punteggio pieno e cercherà di mantenere il ritmo e mettere in cassaforte altri tre importantissimi punti. Coach Bernardi dovrebbe schierare il sestetto composto dalla palleggiatrice Bosio, in diagonale con la giovanissima e talentuosa Akimova; al centro la capitana Cristina Chirichella in coppia con Danesi; in attacco l’albizzatese Caterina Bosetti in coppia con Buijs; Fersino libero. In casa biancorossa invece è ancora ai box Dominika Sobolska alle prese con un fastidioso dolore al ginocchio che ha fatto decidere allo staff medico bustocco di tenere l’atleta a riposo.

Ancora una volta è Julio Velasco a presentare l’impegno di domenica, sottolineando l’alto valore tecnico delle giocatrici piemontesi e l’importanza di giocare bene soprattutto in difesa, senza mancare una battuta rivolta a Lorenzo Bernardi: «Novara è una squadra che combina giocatrici esperte e giovani, tutte di grande qualità e fisicità, in particolare Akimova, giovane russa di 22 anni. Bosetti e Buijs sono giocatrici molto esperte, poi può contare anche su Danesi e Bosio, tutte atlete nel giro delle nazionali o ex nazionali; insomma una squadra molto equilibrata. Bisogna giocare molto bene in tutti i fondamentali, in particolare in difesa».

Sulla sfida in panchina spiega: «Ho allenato Lorenzo Bernardi 12 anni, gli ho cambiato il ruolo e abbiamo vinto di tutto insieme. Avevo detto che non volevo giocare più contro i miei ex giocatori ma anche lui è venuto ad allenare la femminile e domenica ci parleremo con calma solo a fine match, prima credo saremo molto concentrati sulle nostre squadre».

UYBA Volley Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara UYBA Volley Busto Arsizio: 1 Ceasar, 2 Bracchi, 4 Piva, 5 Simin (L2), 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Carletti, 12 Frosini, 13 Giuliani, 14 Zannoni (L), 15 Sobolska, 16 Valkova, 18 Rojas, 19 Boldini. All. Velasco.

Igor Gorgonzola Novara: 1 Szakmary, 3 Guidi, 4 Bosio, 5 Bartolucci, 6 De Nardi, 7 Buijs, 8 Fersino, 9 Bosetti, 10 Chirichella, 11 Danesi, 13 Bonifacio, 14 Melis, 21 Vita, 24 Anastasiia. All. Bernardi.

Programma (4a giornata): Prosecco Doc Imoco Conegliano – Roma Volley Club; Savino Del Bene Scandicci – Trasportipesanti Casalmaggiore; Allianz Vero Volley Milano – Reale Mutua Fenera Chieri ’76; Volley Bergamo 1991 – Honda Olivero S.Bernardo Cuneo; Uyba Volley Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara; Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Wash4green Pinerolo; Itas Trentino – Il Bisonte Firenze.

Classifica: Conegliano 9 (3 – 0); Novara 9 (3 – 0); Milano 8 (3 – 0); Scandicci 7 (2 – 1); Vallefoglia 7 (2 – 1); Roma 4 (2 – 1); Casalmaggiore 4 (1 – 2); Firenze 4 (1 – 2); Pinerolo 3 (1 – 2); Chieri 3 (1 – 2); Bergamo 2 (1 – 2); Cuneo 2 (1 – 2); BUSTO ARSIZIO 1 (0 – 3); Trentino 0 (0 – 3).