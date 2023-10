Klaudia Pepa e Garrison portano a Gallarate “Tra palco e realtà” con i ragazzi di Amici

Il tour Tra Palco e Realtà, Musica, Danza e Parole che ha registrato sold-out in tutte le date precedenti farà tappa il 2 dicembre 2023 al Teatro Condominio di Gallarate.

“Tra palco e realtà” è uno spettacolo unico perché porta in teatro uno show ricco di esibizioni e talenti costruito come se fosse uno show TV, insomma seduti in poltrona potrete assistere ad uno spettacolo che vi coinvolgerà a 360 gradi. La serata sarà condotta da Garrison Rochelle e Klaudia Pepa e sarà strutturata con un Talk iniziale in cui i protagonisti si racconteranno, tanto spettacolo dato dagli artisti in locandina, uno spazio chiamato “Mi Ritorni in Mente” e brevi interventi di alcune scuole di danza della zona.

«Sono felicissimo di presentarvi gli artisti presenti in questa data» dice l’autore Tv Rai e Mediaset anche autore dello spettacolo Christian De Fazio. «Avremo sul palco con noi Christian Stefanelli, ballerino Modern e Hip-Hop direttamente da Amici22, Manuel Ciancarelli cantante dalla voce potente ed emozionante da migliaia di streaming solo su Spotify con il suo ultimo singolo Amoreassenza, Cricca cantante molto amato che arriva direttamente dall’ultima edizione di Amici, Miguel Chavez ballerino professionista e coreografo che abbiamo conosciuto ad Amici18 ma visto sul palco di Saremo, del Cantante Mascherato in diversi videoclip e Roman Froz campione italiano e vincitore del titolo dell’Europa occidentale del torneo mondiale di breakdance Red Bull BC One».

Un cast ricchissimo, ma quanto lavoro c’è dietro ad una serata del genere? «Il lavoro è molto, per preparare una data ci mettiamo diversi mesi ma la squadra è oramai rodata e questo ci permette di dare allo spettatore uno show unico, quando alla fine dello spettacolo raccolgo le impressioni del pubblico e mi viene detto – è già finito? Sono volate queste sue ore – credo che sia la soddisfazione più grande! Ma tutto questo è possibile grazie alla sinergia con la produzione di Influendo, la manager Agata Imbrogiano e l’event Manager Katia Bascetta che ringrazio di cuore. Gli ingredienti ci sono tutti, saranno oltre due ore di puro spettacolo che non bisogna perdere. Questa data è realizzata in collaborazione con Il “Salon Emotion” di Nicole Vinti e il locale Bobble Bobble di Gallarate».