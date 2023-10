L8tto marzo tutti i giorni, se ne parla a Besozzo

Riprendono gli appuntamenti alla “CASA DELLE PERSONE”, un luogo, ma ancor di più un progetto fortemente voluto dall’amministrazione del Comune di Besozzo. Un progetto di “ben-essere”, volto a fornire alla PERSONA occasioni di confronto, di informazione, di condivisione ed interazione in un ambiente confortevole, intimo e aggregativo nel quale cooperare per un miglioramento della vita quotidiana, confrontando semplicemente le esperienze di ognuno di noi.

Mercoledì 18 ottobre 2023 alle ore 20.45, la Casa delle persone del Comune di Besozzo, in via Mazzini 24, incontra FemVa.

FemVa è un gruppo spontaneo di donne che dal 25 novembre 2020 (giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne) ha iniziato un percorso di consapevolezza, studio, dialogo e autoformazione riguardo tematiche inerenti al femminismo e transfemminismo.

«L’8 marzo 2023, FemVa ha aderito allo sciopero globale femminista e transfemminista – commenta una rappresentante del gruppo – organizzando il primo corteo di rivendicazione a Varese, che ha accolto

centinaia di persone da tutta la Provincia. Nel 2024 vogliamo replicare! Consapevoli che è necessario lottare non solo l8tto marzo ma tutti i giorni. Ne parliamo assieme alla in cui apriremo un cerchio con tutti e tutte coloro che vorranno essere con noi».

Sono ancora troppe le discriminazioni che tutti i giorni molte persone vivono nelle proprie case, sul proprio posto di lavoro e negli spazi della città.

INGRESSO LIBERO, aperto a tutti e tutte, anche e soprattutto giovani ragazze, in quanto una bella occasione per avvicinarsi al tema della parità di genere e alla disuguaglianza in cui viviamo, capendo quali sono i temi in cui le differenze tra uomo e donna sono più accentuate e quindi dove bisogna lottare di più.

Per chi invece già conosce i temi è un’occasione per proporre le rivendicazioni che sente più a cuore .

«Bisognerebbe venire perché è un ambiente sicuro, informale e aperto in cui ci si può sentire liberi di parlare o anche di rimanere in silenzio in ascolto.. Si può scoprire FemVa e poi saremo ospitate alla Casa delle persone – conclude una rappresentate del gruppo – quindi è come essere a casa !».

Per informazioni casadellepersone@gmail.com.