La Castellanzese sgambetta l’Arconatese, pari Varesina

L’impresa della decima giornata del Girone B di Serie D la firma la Castellanzese che fa lo sgambetto all’Arconatese, capolista prima di questo turno. Si prende invece un punticino la Varesina, che a Venegono Superiore non va oltre l’1-1 contro il Caravaggio.

CASTELLANZESE – ARCONATESE 1-1

Prima vittoria casalinga della stagione per la Castellanzese che al “Provasi” si prende lo scalpo nientemeno che dell’Arconatese, fino a oggi capolista del girone. Una gara di gran carattere dei neroverdi che giocano bene e trovano il gol partita al 23’ della ripresa con Vitali, entrato una decina di minuti prima in campo per Boccadamo. Gli oroblu invece cadono per la seconda volta in stagione e chiudono in dieci per l’espulsione di Quaggio che affievolisce le ultime spinte in cerca del pari.

CASTELLANZESE-ARCONATESE 1-0 (0-0)

RETE: 23’ st Vitali (C)

CASTELLANZESE (3-5-2): Spada; Sassaro, Compagnoni, Vavassori; Reggiori, Arrigoni, Boccadamo (11’ st Vitali), Valsecchi, Ayokoue; Mandelli, Pastore. A disposizione: Poli, Marchioro, Raso, Marmo, Duchini, Di Nardo, Cerlesi, Arcangeloni. Allenatore: Manuel Scalise

ARCONATESE (3-5-2): Lionetti; Mauthe, Del Carro, Luoni (31’ st Medici); Menegazzo, Ientile (31’ st Lusha), Cavagna, Donizetti (40’ st Fall), Basani (40’ st Truosolo); Quaggio, Ronzoni. A disposizione: Giroletti, Nava, Alberton, Messina, Moretti. Allenatore: Giovanni Livieri

ARBITRO: Mario Leone di Avezzano; assistenti Lorenzo Jacopo Cattaneo di Bergamo e Federico Monardo di Bergamo

AMMONITI: 17’ pt Boccadamo (C), 27’ pt Ronzoni (A), 14’ st Del Carro (A), 30’ st Basani (A), 46’ st Sassaro (C)

ESPULSI: 47’ st Quaggio (A) per comportamento non regolamentare

RECUPERO: 1’ + 5’

VARESINA – CARAVAGGIO 1-1

Un punto per la Varesina che a Venegono Superiore manca l’appuntamento con la vittoria anche grazie all’ostica opposizione del Caravaggio, arrivato con tutte le intenzioni di fare una gara di rottura. L’1-1 finale è frutto del botta e risposta del primo tempo con i bergamaschi avanti al 15’ di Fornari e il pareggio al 31’ di Grieco. Nella ripresa qualche occasione pericolosa ma il risultato non cambia più e alla fine le due squadre si prendono un punto a testa.