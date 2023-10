La gente di lago e la sua storia protagonisti al Chiostro di Voltorre con Glocal+

La storia della gente di lago rivivrà al Chiostro di Voltorre a Gavirate attraverso racconti, paesaggi, oggetti raccolti in dieci anni grazie al progetto “Lacus Loci”.

Glocal+ farà tappa il 3 novembre alle ore 20.30 nel suggestivo chiostro gaviratese per l’incontro, organizzato dal Comune di Gavirate insieme a Provincia e Ats Insubria, in cui si narra il percorso realizzato da Piero Lotti, restauratore Beni culturali, Presidente Commissione Cultura del Comune di Gavirate per ricostruire la vita della “gente di lago”, i paesaggi, le tante e diverse anime di un luogo il cui spirito genera vita e conoscenza.

Attraverso le testimonianze orali, in dialogo con la ricerca storica e antropologica, si racconteranno le forme degli attrezzi della pesca che racchiudono segreti e trame di vita, i nomi dei luoghi sul lago e i loro soprannomi, entrando in quella dimensione del lago come “luogo interiore” spesso difficile da scoprire nel rumore della vita quotidiana.

II “vecchio” progetto si rinnova con nuove visioni e possibilità di ricerca: quella del paesaggio e dell’ambiente, quella del benessere e della salute della persona, quella della conoscenza dei luoghi e dei beni di interesse culturale per una loro salvaguardia e valorizzazione.

A distanza di quasi dieci anni dalla sua realizzazione, il progetto interdisciplinare Lacus loci verrà ripresentato al Chiostro di Voltorre per mettere al centro un tema: “La bellezza salverà il mondo”, ma forse – come suggeriscono alcuni grandi pensatori contemporanei –: “chi salverà la bellezza?” O ancora: “chi salverà le fonti che potranno raccontare alle future generazioni la vera vita del lago e la sua bellezza profonda ed essenziale?”.

Programma

“Lacus loci: uomini e paesaggi tra le anime del lago di Varese”. Nuove visioni

Venerdì 3 novembre 2023, ore 20.30 – Gavirate, Chiostro di Voltorre

Saluti Istituzionali

Silvana Alberio, Sindaco di Gavirate

Massimo Parola, Vicesindaco di Gavirate

Piero Lotti, restauratore Beni culturali, Presidente Commissione Cultura del Comune di Gavirate

introduce e modera

Tiziana Zanetti, esperta in diritto dei beni culturali, responsabile scientifico del progetto Lacus loci: Il progetto “Lacus loci”: tra vedute e visioni

Amerigo Giorgetti, storico, responsabile scientifico del progetto Lacus loci: Il progetto “Lacus loci” per salvare le fonti

Leonardo Salvemini, docente universitario e avvocato esperto in diritto dell’ambiente: Cultura, ambiente, paesaggio: un legame indissolubile per il “benessere” della persona

Alessandra Mammano, medico e psicologo clinico – responsabile SSD Raccordo Interventi di Promozione della Salute e One Health del Dipartimento PIPSS di ATS Insubria – Il paesaggio lacustre: ambiente naturale e luogo interiore

Piergiorgio e Mauro Zanetti, naturalisti ma soprattutto “gente di lago” – Il mestiere del pescatore: tra le maglie delle reti, le trame della vita

Luigi Lanzani, cuoco ed esperto di cucina di lago – Una ricetta tradizionale che racconta il lago e la sua gente

Per info https://www.festivalglocal.it/incontro/lacus-loci-uomini-e-paesaggi-tra-le-anime-del-lago-di-varese-nuove-visioni/