La Pro Patria rimonta il Renate: doppietta di Moretti su corner

La Pro Patria fa lo sgambetto anche al Renate e conquista il terzo successo stagionale con la terza vittoria in trasferta.

Galleria fotografica Le foto di Renate – Pro Patria 1a 2 4 di 44

(servizio fotografico a cura di Roberta Corradin)

Allo stadio Città di Meda i tigrotti di Busto Arsizio si aggiudicano in rimonta per 2 a 1 il derby dei felini lombardi ribaltando nel secondo tempo le sorti di un match aperto da Tremolada, autore di un discusso gol a causa di un’evidente invasione di campo in occasione del rigore neutralizzato da Rovida su Sorrentino.

Nella ripresa la Pro Patria non demorde, rimane compatta e dimostra di aver imparato dai propri precedenti errori: se contro la Triestina i corner erano risultati fatali per 3 volte, in Brianza invece si rivelano decisivi per invertire le sorti del match. Tra il 71′ e 79′ Moretti si fa trovare libero sul secondo palo e consegna la vittoria ai tigrotti, che salgono a 12 punti.

LE PAROLE DAGLI SPOGLIATOI

RIVIVI LA DIRETTA AZIONE PER AZIONE