La Varesina vince ancora a Castellanza e avanza in Coppa Italia

Un mese fa in campionato la Varesina aveva vinto 3-1 al “Provasi”. Oggi, per i 32esimi di Coppa Italia di Serie D, le fenici hanno ancora avuto la meglio sulla Castellanzese, vincendo ancora a Castellanza e qualificandosi per i sedicesimi.

Termina 2-0 per la squadra di mister Marco Spilli, che anche oggi – nonostante le due formazioni avessero in campo formazioni ricche di diversi elementi non spesso utilizzati finora – ha dimostrato il buon stato di forma. Un gol per tempo per le fenici, capaci di trovare il vantaggio al 31′ con Vitale e a chiudere la pratica nella ripresa con Isufi, classe 2006 entrato nella ripresa. Per i rossoblù da segnalare l’impiego da titolare del classe 2007 Matteo Buzzetti, autore dell’assist per il gol dell’1-0.

La Varesina dovrebbe affrontare al prossimo turno l’Arconatese, che a Caronno Pertusella ha sconfitto ai rigori – dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari – l’Alcione nella sfida tra le capoliste del Girone A e B.

Per la Castellanzese la delusione per essere usciti dalla Coppa, ma con la convinzione che ora la concentrazione andrà tutta sul campionato, per proseguire la risalita verso zone della classifica meno pericolose.