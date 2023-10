Last organ trio sul palco di VareseVive

È in programma domenica 15 ottobre il secondo concerto della nuova stagione del 67 Jazz Club Varese, in programma nella sede di Varese Vive, in via San Francesco d’Assisi 26. Sul palcoscenico Last Organ Trio, formazione ben conosciuta, in attività ormai da diversi anni, composta dal tastierista Yazan Greselin, dal chitarrista Luciano Zadro e dal batterista Tommy Bradascio, musicisti che il pubblico varesino ha avuto modo più e più volte di ascoltare e di apprezzare in diversi contesti.

Il sound del trio, che “pesca” nel jazz tradizionale ma anche nel blues e nel soul, ha nello swing la sua peculiarità, sostenuto dalla grande tecnica dei due solisti Greselin e Zadro e dalla ritmica creativa e poderosa di Bradascio.

Anche in questa occasione, così come la scorsa settimana, il concerto, che avrà inizio alle ore 18, intende sostenere alcune attività filantropiche di Varese Vive e della Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Ingresso 15 euro, gradite le prenotazioni al n. 335-8208969.