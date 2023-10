Lo scoiattolo rosso salvato a Lazzate dall’Enpa sta bene e cresce

Lo scoiattolo rosso di Lazzate sta bene e cresce a vista d’occhio. È quanto scrive sui propri canali social l’Enpa Milano, che dal 16 ottobre scorso si prende cura dell’animaletto salvato a due passi dal Saronnese su una pista ciclabile.

«Spesso ci viene domandato cosa succede agli animali una volta che escono dalla nostra sede: alcuni vengono reimmessi in natura direttamente da noi; la maggior parte viene trasferita presso il CRAS di Vanzago, dove viene completato il percorso riabilitativo prima della liberazione – scrive l’Enpa -. Sappiamo che lì sono in buone mani, ma ci dà sempre molta gioia quando riusciamo ad avere notizie dei loro progressi (anche se non è sempre possibile, considerato l’elevato numero di animali gestiti)».

«Quando il piccolo scoiattolo è arrivato da noi, temevamo non ce la potesse fare perché le sue condizioni erano davvero preoccupanti; grazie in primis al segnalante che l’ha soccorso e portato fino a Milano e al lavoro di squadra di chi se n’è preso cura abbiamo invece potuto riscrivere un finale che sembrava segnato – conclude la nota dell’Enpa -. Anche se ha davanti a sé ancora un po’ di strada prima di poter tornare a scorrazzare libero tra gli alberi, siamo fiduciosi che quel momento arriverà anche per lui!».