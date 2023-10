Si accendono le caldaie a Lonate Ceppino, scatta l’allarme a scuola

Vigili del fuoco e mezzi del 118 sono intervenuti a Lonate Ceppino, al complesso delle scuole primarie di via San Lucio. Sul posto si sono recati un’autopompa dei vigili del fuoco da Busto Arsizio (foto d’archivio), un’ambulanza e un’automedica, attivate alle 17.30.

L’allarme è scattato per la presenza di fumo all’interno dell’edificio. Secondo una prima ricostruzione si è trattato di un effetto collaterale dell’accensione della caldaia, dopo lungo stop estivo: dalle bocchette sarebbe uscito fumo, forse anche legato accumulo di polvere nei condotti, e questo ha provocato preoccupazione negli operatori che si trovavano nella scuola e fatto scattare l’evacuazione dell’edificio.

All’interno della scuola si trovavano quattordici persone che sono uscite all’aperto e sono stati visitati dal personale del 118 per precauzione.

Dodici bambini – tra i 6 e i 9 anni – sono stati valutati sul posto, mentre due insegnanti di 29 e 26 anni, portate in ospedale a Tradate in “codice verde” con sintomi da intossicazione (cefalea e raucedine).

Sul posto, oltre a vigili del fuoco e operatori sanitari, anche i carabinieri.