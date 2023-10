Mastini, aumentano i fedelissimi: superati i 400 abbonamenti

Più di un terzo dei posti disponibili alla Acinque Ice Arena quando giocano i Mastini Varese è già occupato. La campagna abbonamenti giallonera, che ha fatto leva sullo slogan “Difendiamo i nostri trofei” (il riferimento è alle vittorie in campionato e Coppa Italia della scorsa stagione) ha avuto un risultato notevole con 402 tessere vendute. Quasi quattro volte in più rispetto alla passata stagione.

Galleria fotografica Hockey Varese – Dobbiaco 4 di 36

Dati alla mano l’indice di riempimento del PalAlbani con i soli abbonati è di oltre il 36% (la capienza totale è di 1.105 spettatori) anche se sappiamo bene che in occasione dei match di IHL gli spalti sono molto più frequentati. Nelle prime due gare stagionali i tifosi presenti sono stati 761 di media, tanti anche considerando che l’esordio (con la Valpe) era al giovedì sera e che le due partite disputate in casa (l’altra è stata con il Dobbiaco) non sono stati match di cartello.

Solo il Feltre, neopromosso e ambizioso, finora ha fatto registrare un numero maggiore di presenze (ben 916 di media) ed è probabile che queste due società si contenderanno il “primo posto” tra gli spettatori per tutto l’anno.

«Il traguardo raggiunto ha soddisfatto la società, la quale ha la piena convinzione che proprio i tifosi potranno rappresentare quella spinta in più che servirà nei momenti chiave delle partite, come si è visto e sentito anche sabato scorso contro il Dobbiaco o nelle finali della passata stagione» si legge nella nota inviata dal club del presidente Carlo Bino che, nel frattempo, sta facendo bene a livello sportivo.

I Mastini infatti hanno vinto tutte e quattro le gare disputate fino a oggi, con 11 punti incamerati sui 12 disponibili (ad Alleghe la vittoria è arrivata all’overtime ed è valsa 2 punti). Meglio del Varese ha fatto solo il Caldaro (4 su 4 e 12 punti) con il Valdifiemme che ha 9 punti. Queste tre squadre insieme ad Appiano, Pergine e Feltre sembrano destinate a occupare la prima metà della classifica ma ovviamente è presto per avere un quadro definito.

Di certo nel prossimo turno i Mastini non muoveranno la classifica: giovedì sera (quinta giornata) la squadra di Czarnecki osserverà il proprio riposo visto che il campionato è a undici formazioni. Sabato poi il big match, la trasferta a Caldaro contro i Lucci che lo scorso anno hanno conteso fino all’ultimo i trofei a Vanetti e compagni.