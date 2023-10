Operato nella notte il bambino ferito nell’incidente a Cunardo

È stato operato nella notte il bambino di sei anni rimasto ferito nell’incidente di domenica sera a Cunardo.

Lo scontro tra due veicoli era avvenuto alle porte del paese, poco prima del supermercato venendo da Ghirla. Le condizioni del bambino erano state valutate come gravi: portato in sala operatoria, è stato operato agli arti e poi trasferito in terapia intensiva pediatrica all’ospedale Del Ponte. Non è comunque più in pericolo di vita.

Nell’incidente erano rimasto feriti anche due adulti, ma non sono gravi, trasferiti anche loro al Circolo di Varese poco prima delle 22.