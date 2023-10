Tornano le domeniche dello Yak a Varese: tre appuntamenti all’insegna della creatività

Lo Spazio YAK di Varese riapre le sue porte ai più piccoli: anche quest’anno, una domenica al mese sarà dedicata a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni e alle loro famiglie. Un evento gratuito all’insegna del gioco, della creatività e della scoperta per preparare tutti insieme la prima stagione di teatro ragazzi di Spazio YAK.

Ma andiamo con ordine…

LE DOMENICHE DELLO YAK

Cosa si nasconde dietro le quinte di un teatro? Come si prepara il terreno giusto per far crescere delle belle storie? Guidati da due bizzarri personaggi, bambini e ragazzi prenderanno parte a un grande gioco per imparare come nascono le belle storie e come prendersi cura degli spazi della cultura, per far fiorire la bellezza e rendere la città un posto sempre più vivo.

Il primo appuntamento sarà domenica 15 ottobre 2023, dalle 15.00 alle 17.00 a Spazio YAK, Piazza Fulvio de Salvo 6, Varese.

Ingresso gratuito, prenotazione su www.spazioyak.it

Età consigliata: dai 6 ai 13 anni

Prossimi appuntamenti: domenica 12 novembre, domenica 3 dicembre

LA STAGIONE TEATRALE

A partire da gennaio 2024, Spazio YAK ospiterà la sua prima stagione di teatro ragazzi. Gli spettacoli verranno scelti da bambini e ragazzi durante le domeniche dello YAK, guidati dagli operatori di Karakorum Teatro che li accompagneranno nella scoperta delle storie raccontate e dei temi affrontati.

IL PROGETTO PORTAMI A TEATRO

C’è anche una novità dedicata ai più grandi. Durante la stagione di teatro ragazzi, Spazio YAK attiverà un servizio di “affido culturale” in sinergia con la Cooperativa Sociale l’Aquilone e il Comune di Varese. Cerchiamo famiglie o singoli che abbiano voglia di donare il proprio tempo per accompagnare a teatro bambini e ragazzi che faticano ad avvicinarsi alle attività culturali a loro dedicate.

Scopri di più su www.spazioyak.it/portami-a-teatro