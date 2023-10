Tubo rotto dai lavori, “fontana” d’acqua in strada a Cavaria

Un “geyser” d’acqua in centro a Cavaria, in via Monte Grappa, dietro all’antico palazzo comunale: nella mattina di oggi, giovedì 26 ottobre, l’impresa impegnata nella posa della fibra ottica, nel tagliare l’asfalto, ha lesionato un tubo della rete idrica.

Dal tubo è fuoriuscita una perdita d’acqua consistente e ben visibile, una “fontana” che usciva dalla strada. Fino a che non sono intervenuti i tecnici di Alfa srl (gestore unico del ciclo dell’acqua, quindi anche della rete d’acqua potabile) che hanno isolato il tratto e riparato la condotta, nell’arco della mattina.