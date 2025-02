“Lo sci rallegra lo spirito e unisce le persone”

Lo Sci Club Cavaria affiliato alla Uisp domenica scorsa (2 febbraio) è stato a Sauze d’Oulx. Quarantacinque persone si sono divertite tantissimo sulla splendida neve illuminata da una giornata soleggiata e un cielo azzurro mare. Gli allievi della scuola sci di Sportinia hanno imparato a spigolare e dopo le tre ore di lezione hanno continuato a esercitarsi con i senior, e tra salti e curve in piega hanno davvero dato il massimo in tutto.

Il divertimento è proseguito anche nel viaggio di ritorno, con lo stomaco e i muscoli che reclamavano energia e cibo, con la voglia di cantare, scherzare, ballare, che non lasciava spazio alla stanchezza. «È stata una domenica bellissima! Invitiamo tutti ad avvicinarsi a questo stupefacente e meraviglioso sport con la nostra stessa passione che unisce le persone e rallegra lo spirito – dice il vicepresidente Stefano Stefanello – Un abbraccio e un saluto da tutto lo staff dello Sci Club Cavaria».

Lo Sci Club Cavaria organizza e partecipa ad eventi sociali che favoriscono l’aggregazione di diverse generazioni di atleti. I suoi valori sono quelli dell’impegno per lo sport, della passione per la montagna, del rispetto reciproco, della condivisione e dell’amicizia. L’associazione lavora con impegno e dedizione per preparare iniziative di aggregazione per i giovani che con lo Sci Club Cavaria possono trovare un ambiente sano, stimolante e gioviale e trascorrere giornate e serate all’insegna dello sport e del divertimento.

Il club è nato nel 1970, circa 55 anni fa, in un contesto socioeconomico completamente diverso da quello attuale. Sono cambiate tante cose, ma la voglia di ritrovarsi sulle piste da sci e di divertirsi è rimasta la stessa. Lino Reina, che ha presieduto il club per 40 anni e che ora ha ceduto la presidenza ad Andrea Luini, rimane legato allo Sci Club Cavaria come presidente onorario e invita tutti coloro che lo desiderano a unirsi al gruppo. La motivazione? «Siamo troppo simpatici – dice –. E siamo fermamente convinti che lo sport sia uno strumento potente per insegnare importanti lezioni di vita e per favorire il benessere fisico e mentale».

Le prossime uscite saranno domenica 9 febbraio a Sauze d’Oulx, domenica 16 marzo a La Thuile e 9 marzo a Pila. Per mettersi in contatto con lo Sci Club Cavaria, basta scrivere una e-mail all’indirizzo: cavaria.sciclub@gmail.com, oppure chiamare i numeri: 3488050144 – 3387836089. La sede dello Sci Club si trova in via Mazzini 157 a Cavaria ed è aperta tutti i mercoledì dalle 21 alle 23.