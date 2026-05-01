A8 Milano-Varese, chiusure notturne tra Solbiate e Cavaria per lavori

Sulla A8 Milano-Varese sono in programma una serie di chiusure notturne per consentire lavori di potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore. Gli interventi interesseranno diversi tratti compresi tra Solbiate Arno Albizzate, Gallarate e Cavaria, con modifiche alla viabilità tra lunedì 4 e venerdì 8 maggio.

Nel dettaglio, nelle notti di lunedì 4 e martedì 5 maggio, dalle 21 alle 5, sarà chiuso il tratto tra Solbiate Arno Albizzate e l’allacciamento con la Diramazione D08 Gallarate-Gattico, in direzione Milano. Gli automobilisti diretti verso il capoluogo lombardo dovranno uscire obbligatoriamente a Solbiate Arno Albizzate e proseguire sulla viabilità ordinaria lungo la SS341, la SS33 del Sempione e la SS336 della Malpensa, per poi rientrare in A8 a Busto Arsizio. Resta inoltre chiusa in modo continuativo l’entrata di Gallarate verso Milano.

Percorsi alternativi sono previsti anche per chi è diretto verso la D08 in direzione A26: dopo l’uscita obbligatoria, si potrà proseguire sulla SS341 verso Cavaria e sulla SP26 fino a Besnate, dove sarà possibile rientrare in autostrada.

Nelle notti di mercoledì 6, giovedì 7 e venerdì 8 maggio, sempre nella fascia oraria 21-5, sarà invece chiuso il tratto tra l’allacciamento con la D08 e Cavaria, in direzione Varese. Contestualmente non sarà possibile immettersi sulla A8 verso Varese dalla Diramazione Gallarate-Gattico.

In questo caso, si consiglia di uscire in anticipo a Gallarate e seguire la SS341 per rientrare in autostrada a Solbiate Arno Albizzate. Chi dovesse superare Gallarate sarà deviato sulla D08 con uscita a Besnate e successivo rientro tramite la SP26 e la SS341.

Percorsi alternativi sono previsti anche per chi proviene dalla D08: si potrà uscire a Besnate e proseguire sulla viabilità ordinaria fino a Solbiate Arno Albizzate. In caso di mancata uscita, il traffico sarà deviato verso Milano con possibilità di inversione a Gallarate.

I lavori rientrano in un più ampio piano di miglioramento delle infrastrutture e potrebbero comportare rallentamenti e disagi, soprattutto nelle ore serali e notturne. Si consiglia agli automobilisti di pianificare gli spostamenti e di prestare attenzione alla segnaletica lungo i percorsi alternativi.