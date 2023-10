Un incontro all’oratorio di Cocquio Trevisago per parlare dei “disturbi specifici di apprendimento“

“Dsa: un diverso punto di vista. Meccanismi di funzionamento, metodi di valutazione, strategie d’intervento“ è il titolo dell’incontro in programma venerdì 20 ottobre alle 20.45 all’oratorio Sant’Andrea di Cocquio Trevisago presso la Comunità Pastorale “Sacra Famiglia” di Via Martiri Cristiani, 22. Relatori dell’evento: la dottoressa Alessia Galli, psicologa dello sviluppo e psicoterapeuta, il dotor Davide Baroncini, fisioterapista e osteopata.

Con il patrocinio dell’Istituto comprensivo “E. Curti” di Gemonio e i comuni di Cocquio Trevisago, Gemonio, Cittiglio e Brenta. Le difficoltà scolastiche e, in particolare, i Disturbi Specifici di Apprendimento sono temi molto attuali e molto dibattuti negli ultimi anni. Sono sempre più in aumento le diagnosi e sempre più bambini sono ritenuti “dislessici”, “disgrafici”, “disortografici”, “discalculici”.

Il nostro approccio è di tipo multidisciplinare e vuole mostrare ai ragazzi soprattutto, ma anche ad insegnanti e genitori, il “mondo di un DSA” cercando, con la testimonianza di Davide quale DSA e come professionista cosa c’è dietro, o meglio, dentro. Come si sente un ragazzo, cosa prova, quali difficoltà affronta ogni giorno e con questo incontro, il supporto professionale di Alessia e la sensibilizzazione di tutti i presenti, riuscire a creare una rete che possa supportare i ragazzi e che mostri loro quelle che sono le qualità, le capacità e il potenziale di ognuno di loro.

Questo incontro nasce dal desiderio di illustrare un modo non “classico” attraverso cui guardare ai DSA, con l’obiettivo di stimolare alla riflessione su tali complessi meccanismi dando suggerimenti e piccoli accorgimenti da mettere in pratica e mostreremo una panoramica degli strumenti di valutazione per effettuare una corretta diagnosi. L’incontro ha dunque diverse finalità: incoraggiare i bambini e i ragazzi, aiutandoli a prendere consapevolezza delle proprie innumerevoli potenzialità; rassicurare le famiglie, che si trovano con un bambino il più delle volte decritto come “rotto”, che non sanno come essere di supporto al bambino; offrire uno sguardo costruttivo ai docenti, fornendo spunti per possibili strategie di intervento.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.