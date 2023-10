Un piccolo nido prezioso per i bambini a Palazzo Cicogna in occasione di F@Mu

Anche quest’anno Busto Arsizio festeggia la Giornata nazionale delle Famiglie al museo F@Mu, il tradizionale appuntamento autunnale, patrocinato dal Ministero della Cultura, con attività a misura di famiglia.

Il tema di F@Mu 2023 “Apriti museo” continua l’obiettivo del tema dell’edizione del 2022 “Diversi ma uguali”, cioè trasmettere i valori dell’accoglienza a tutti i bambini che parteciperanno a questa speciale iniziativa.

Per l’occasione, il servizio di Didattica Museale propone un’attività a tema dedicata alle famiglie presso Palazzo Cicogna, dove in questi giorni è allestita la mostra “La madre” a cura di Stefania Pellegatta, le cui opere rimandano proprio al tema del valore dei ricordi e dell’accoglienza, come bene rappresentato dall’immagine – simbolo dell’esposizione, un nido.

UN PICCOLO NIDO PREZIOSO

Proprio un nido sarà il protagonista dell’attività “Un piccolo nido prezioso”, proposta alle famiglie domenica 8 ottobre, che vedrà la partecipazione straordinaria dell’artista Stefania Pellegatta.

Hai mai osservato un nido da vicino? Ne hai mai realizzato uno tutto tuo? Ora puoi farlo!

Un nido nasconde, protegge, accoglie, racchiude pensieri, gioie e sorprese.

Vieni al museo! Insieme all’artista, potrai realizzare questo sogno.

L’attività è proposta domenica 8 ottobre, dalle ore 15.30 alle ore 17.00 a Palazzo Marliani Cicogna (in piazza Vittoria Emanuele II, Busto Arsizio), per bambini a partire dagli 8 anni.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria per ogni bambino partecipante, fino a esaurimento dei posti disponibili. Prenotazioni a questo link

Ogni bambino dovrà essere accompagnato da al massimo un adulto che dovrà essere presente per l’intera durata dell’attività (non è richiesta la prenotazione per l’adulto accompagnatore).

Anche quest’anno, tutti i partecipanti riceveranno lo speciale taccuino F@Mu: 20 pagine di giochi e attività insieme al Testimonial di F@Mu 2023 Diario di una Schiappa per trasmettere ai Bambini i valori di questa edizione: tolleranza, accoglienza, unicità.

I testi sono scritti in linguaggio Easy to read, un linguaggio semplificato, codificato a livello europeo, che consiste nello spiegare concetti e parole in modo che possano essere compresi facilmente da tutti.

Per ulteriori informazioni contattare dal Didattica Museale e territoriale di Busto Arsizio allo 0331 390242 – 349

oppure scrivere a didattica@comune.bustoarsizio.va.it