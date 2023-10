Una bella Castellanzese sfiora l’impresa a Desenzano

Una bellissima Castellanzese tiene testa al Desenzano, strappando un punto prezioso dalla sfida del “Tre Stelle”, dove ha creato numerose occasioni da rete dopo il rapido gol di Mandelli dopo appena due minuti, al quale ha replicato Brighenti su calcio di rigore.

Nel finale di partita, espulsi Bakayoko e Bernardi, il primo con rosso diretto e il secondo per somma di ammonizioni.

CRONACA (a cura dell’ufficio stampa della Castellanzese)

Moduli confermati da ambo le parti con la Castellanzese – sempre priva di Bigotto, Tirapelle e Vavassori – che inserisce in partenza Valsecchi al posto di Vitali, spostando Mandelli in posizione di seconda punta, mentre il Desenzano conferma l’undici che ha battuto il Ponte San Pietro.

Nemmeno il tempo di iniziare che i neroverdi sbloccano subito la partita con l’ottimo giro palla di Boccadamo, bravo a servire Reggiori sulla destra, cross di prima intenzione e palla che arriva a Mandelli, bravo a farsi trovare pronto e a depositare da pochi passi.

La squadra di casa prova a portare pericoli su azioni di palla inattiva, ma la difesa neroverde è attenta ad annullare gli attacchi portati dai biancoblu, respingendo sul nascere le giocate avversarie.

Al ventiquattresimo Brighenti tenta la conclusione in semi rovesciata, ma la palla termina sul fondo del campo dando così la possibilità ai neroverdi di ripartire a creare gioco.

La Castellanzese va vicinissima al raddoppio al trentaduesimo con Boccadamo che, sulla trequarti, serve Pastore, il numero dieci neroverde si trova solo davanti al portiere, che è bravo a murare al momento della conclusione; sulla ribattuta ancora Pastore non riesce a depositare in rete da due passi.

Il Desenzano trova il pareggio al trentasettesimo su calcio di rigore, decretato dall’arbitro di Pavia per fallo di Compagnoni su Brighenti, lo stesso numero nove dagli undici metri spiazza Spada per l’1-1.

Il secondo tempo vede un giro palla veloce da entrambe le parti, con le squadre che provano a superarsi reciprocamente, con Pastore che sfiora il gol a undici dalla fine, la cui conclusione davanti al portiere è troppo debole, che lascia a Tommasi la possibilità di intervenire; sul capovolgimento di fronte, anche i biancoblu vanno vicinissimi alla rete con l’incursione di Bianchetti, ma la palla gira troppo terminando sul fondo del campo.

I neroverdi entrano spesso in area avversaria, come succede alla mezz’ora, quando Boccadamo nel tentativo di raggiungere il pallone viene contrastato da Ferrari, facendo gridare al rigore, non ravvisato però dal Sig. Pelaia, che ammonisce il numero sette per simulazione.

Allo scadere, ci prova il Desenzano con Bianchetti che prova la conclusione dal limite dell’area, sulla quale Spada devia in calcio d’angolo, con i neroverdi che protestano per un fallo dello stesso attaccante biancoblu su Bernardi.

Finale concitato, prima con l’espulsione diretta di Bakayoko – subentrato al ventiquattresimo a Zucchini – per gioco pericoloso e successivamente con il cartellino rosso mostrato a Bernardi, ricevuto per doppia ammonizione.

L’1-1 che sancisce il finale della sfida, oltre al rammarico per aver sfiorato l’impresa, lascia nei neroverdi la consapevolezza di poter tenere testa a tutte le squadre, giocando bene e creando buone occasioni da rete.

TABELLINO

DESENZANO-CASTELLANZESE 1-1 (1-1)

RETI: 2’ pt Mandelli (C), 37’ pt rig. Brighenti (D)

DESENZANO (4-3-3): Tommasi; Alborghetti (29’ st Armati), Pirola, Zucchini (24’ st Bakayoko), Lorini (27’ st Niccolai); Guarneri, Forlani, Ferrari; Bianchetti (48’ st Mor), Brighenti, Floriano (24’ st Rosso). A disposizione: Pelanda, Pinardi, Donarini, Spaviero. Allenatore: Mario Tacchinardi

CASTELLANZESE (3-5-2): Spada; Sassaro, Compagnoni, Bernardi; Reggiori, Boccadamo, Mandelli, Arrigoni, Ayokoue (29’ st Arcangeloni); Valsecchi, Pastore. A disposizione: Poli, Raso, Marmo, Vitali, Duchini, Di Nardo, Cerlesi. Allenatore: Manuel Scalise

ARBITRO: Mirko Pelaia di Pavia; assistenti Yoan Battan di Trento e Lucio Salvatore Mascali di Paola

AMMONITI: 30’ pt Valsecchi (C), 37’ pt Scalise (allenatore Castellanzese), 42’ pt Pirola (D), 43’ pt Bernardi (C), 10’ st Zucchini (D), 13’ st Ayokoue (C), 17’ st Lorini (D), 30’ st Boccadamo (C), 48’ st Brighenti (D), 50’ st Forlani (D)

ESPULSI: 45’ st Bakayoko (D), 49’ st Bernardi (C)

RECUPERO: 2’ + 4’