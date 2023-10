Una pista ciclabile unirà Cislago e Turate

Una pista ciclabile unirà i Comuni di Cislago e Turate, lungo la strada provinciale 233.

L’opera verrà realizzata a seguito della partecipazione da parte del Comune di Cislago ad un bando della Provincia di Varese, che punta a finanziare progetti dei Comuni Attivi che lavorano in sinergia per la valorizzazione del territorio.

Il percorso ciclabile verrà realizzato in via Cesare Battisti, nel tratto compreso tra via Carducci ed il confine con il Comune di Turate.