“Una pizza per Gerenzano”, a Gavirate una serata per raccogliere fondi per i danni causati dalla grandine

Una serata di beneficenza per raccogliere fondi da destinare al Comune di Gerenzano per gli ingenti danni al patrimonio pubblico causati dal maltempo della scorsa estate.

“Una pizza per Gerenzano” è l’iniziativa promossa dall’associazione Imprenditori Europei (Aime), in collaborazione con la Camera Condominiale Varese, l’associazione culturale Gavirate e con il patrocinio della Provincia di Varese.

Gerenzano infatti, insieme a Turate, è stato uno dei Comuni del Saronnese maggiormente colpiti dalle due grandinate dello scorso luglio, che hanno gravemente colpito la parte sud della provincia di Varese e la bassa Comasca, causando milioni di euro di danni ad edifici pubblici e privati.

L’evento è in programma per lunedì 23 ottobre alle ore 20 presso la pizzeria Vecchio Ottocento di Gavirate.

«È importante che l’affluenza all’evento sia alta, per dare una segnale di vicinanza al Comune che la scorsa estate ha subito ingenti danni a causa delle grandinate – spiega Matteo Marchesi, vice segretario di Aime -. Il ristorante proporrà la cena a prezzo di costo e il resto sarà devoluto alle casse comunali del Comune come piccolo aiuto per il ripristino dei beni comunali».

Per chi volesse partecipare, i riferimenti per prenotare nella locandina sottostante.