Un’altra bella vittoria per la Varesina, pari beffardo per la Castellanzese

Quinta giornata di campionato per il Girone B di Serie D che regala una vittoria alla Varesina e un pareggio alla Castellanzese. Le Fenici passano 3-2 in casa della Casatese, mentre la Castellanzese impone il 2-2 sul campo della Folgore Caratese.

CASATESE – VARESINA 2-3

Vince ancora la Varesina, che mette altri tre punti in classifica e resta nelle zone alte grazie al successo 3-2 su un campo difficile come quello di Casatenovo contro una Casatese che arrivava dalla vittoria di Piacenza. Gara indirizzata subito dalle fenici, con Gasparri in gol dopo 3′ di gioco. I padroni di casa trovano il pari al 30′ con Strada ma Vitale su rigore fa terminare il primo tempo con i rossoblù in vantaggio. Nella ripresa è un altro penalty, questa volta realizzato da Orellanza, a far allungare, prima che la Casatese resti in nove per le espulsioni di Isella e Gulinelli, inframezzate dalla rete di Stefanoni per il definitivo 3-2.

Casatese-Varesina 2-3 (1-2)

Marcatori: 3’ Gasparri (V), 30’ Strada (C), 36’ rig. Vitale (V), 50’ rig. Orellana Cruz (V), 72’ Stefanoni (C)

Casatese: Piccarelli, Scipione (62’ Saracino), Comberiati (46’ Oppizzi), Romano, Gulinelli, Videkon, Strada (53’ Serra, 85’ Seria), Mendola (53’ Silvano), Caraffa, Isella, Stefanoni. A disposizione: Maffi, Perego, Bueti, Saracino, Cargiolli. All: Commisso

Varesina: Basti, Rodolfo Masera (50’ Ciuffo), Cosentino, Onkony, Perin (72’ Olivieri); Guidetti (74’ Gatti), Grieco; Vitale (65’ Manicone), Orellana Cruz, Gasparri, Oboe (86’ Polenghi). A disposizione: Buini, Sali, Bigoni, Carrino, Gatti. All: Spilli.

Arbitro: Roberto Carrisi di Padova (Salviato/Mascia)

Ammoniti: Comberiati (C), Rodolfo Masera (V), Isella (C), Grieco (V)

Espulsi: 69’ Isella per doppio giallo (C), 88’ Gulinelli (C) per gioco violento

Note: campo sintetico, giornata caldissima. Angoli: 6-2 Recupero: 3’ + 6’

FOLGORE CARATESE – CASTELLANZESE 2-2

Un pareggio di sostanza per la Castellanzese che contro l’ambiziosa Folgore Caratese guadagna un punto e può recriminare per un successo sfumato solo al 6′ di recupero. Il primo tempo si chiude con i brianzoli avanti 1-0 grazie alla rete di Gaetani, ma nella ripresa i ragazzi di mister Scalise ribaltano il risultato grazie alle reti di Mandelli e di Pastore, ancora a segno su rigore. Sembra avvicinarsi la prima vittoria, ma al 51′ è Kyeremateng a mettere in rete la palla del 2-2 finale. Neroverdi che fanno un passettino, salgono a 3 punti, ma non si staccano dal fondo della classifica.

FOLGORE CARATESE-CASTELLANZESE 2-2 (1-0)

RETI: 19’ pt Gaetani (FC), 21’ st Mandelli (C), 39’ st rig. Pastore (C), 51′ st Kyeremateng (FC)

FOLGORE CARATESE (4-3-1-2): Macchi; Silano (30′ st Ortelli), Marchi, Arpino, Cavallini; Chibsah, Vernocchi, Arduini (16’ st Gritti); Scapuzzi (16’ st Floridia); Kyeremateng, Gaetani (26’ st Panatti). A disposizione: Piga, Silvestre, Santambrogio, Napolano, Koval. Allenatore: Vinicio Espinal

CASTELLANZESE (3-5-2): Spada; Reggiori (1’ st Compagnoni), Sassaro, Bernardi; Tirapelle, Mandelli, Arrigoni, Boccadamo (29’ st Raso), Ayokoue; Pastore, Vitali (29’ st Bigotto). A disposizione: Poli, Marchioro, Duchini, Di Nardo, Valsecchi, Arcangeloni. Allenatore: Manuel Scalise

ARBITRO: Marco Giordano di Matera; assistenti Andrea Perrella di Crema e Lorenzo Riganò di Chiari

AMMONITI: 33’ pt Gaetani (FC), 47’ pt Reggiori (C), 43’ st Scalise (allenatore Castellanzese), 45’ st Raso (C)

RECUPERO: 3’ + 5’

SERIE D GIRONE B – V GIORNATA

Sabato 30 settembre: Desenano – Caldiero 0-1; Club Milano – Crema 0-0; Pro Palazzolo – Legnano 0-0.

Domenica 1 ottobre: Arconatese – Ponte San Pietro 2-1; Caravaggio – Piacenza 1-4; Casatese – Varesina 2-3; Folgore Caratese – Castellanzese 2-2; Tritium – Brusaporto 2-4; Villa Valle – Clivense 1-1; Virtus CBG – Real Calepina 1-2.

CLASSIFICA: Arconatese 13; Caldiero 12; Brusaporto 11; Varesina 10; Piacenza 9; Folgore Caratese, Legnano 8; Caravaggio, Pro Palazzolo, Desenzano 7; Ponte San Pietro, Villa Valle, Clivense , Real Calepina 5; Casatese, Virtus CBG 4; Club Milano, Castellanzese, Tritium 3.