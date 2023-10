Uyba ancora troppo timorosa: Novara passa 3-0 a Busto Arsizio

Quarta partita e quarta sconfitta consecutiva per la Uyba Busto Arsizio che tra le mura della e-work Arena incassa un secco 0-3 (18-25, 17-25, 21-25) da parte della Igor Gorgonzola Novara di coach Bernardi nel derby del Ticino.

Una partita ancora con troppe zone di ombra per le bustocche che non riescono a imprimere il loro gioco, lasciando invece campo libero alle (più forti) avversarie nei primi due set e riuscendo sono nel terzo a mettere i bastoni tra le ruote alle piemontesi, salvo perdersi sul finale. Quella contro Novara, si sapeva, era una prova ai limiti dell’impossibile sulla carta, ma in casa bustocca è mancata anche la grinta di voler provare a fare qualcosa di più.

Novità della partita è lo schieramento di Bracchi come schiacciatrice al posto di Carletti, un cambio provato in allenamento e durante l’amichevole giocata in settimana contro Chieri. Per la Uyba top scorer è stata la capitana Giuditta Lualdi (8 punti), seguita da Bracchi e Frosini (entrambe 6 punti). Solo un muro punto per le biancorosse contro gli 8 di Novara; un fondamentale dove la società di viale Maderna era abituata a cifre decisamente più alte. Nella metà campo piemontese ha brillato il giovane talento Akimova, classe 2002, MVP della partita e top scorer con 21 punti a tabellino (di cui 3 a muro). Bene anche Buijs (15 punti) e Bosetti (9 punti).

Al termine della partita Julio Velasco è deluso dall’atteggiamento delle sue ragazze che continuano, a detta sua, ad avere paura: “Mi aspettavo una partita complicata ma pretendevo un altro atteggiamento, invece continuiamo ad avere paura. Non pretendo di battere una squadra come Novara ma di giocarcela sì. Il cambiamento più importante è quello di Bracchi che ha bisogno di un po’ di assestamento. Il suo atteggiamento è positivo, non è la migliore partita per inserirsi ma penso che si possa abituare. Al di là degli avversari, dobbiamo trovare coraggio come squadra”.

Dopo il coach tocca al libero biancorosso Giorgia Zannoni: “Mi aspettavo una partita complicata ma speravo he l’affrontassimo in modo diverso. Secondo me ancora non riusciamo a esprimere in partita quello che facciamo benissimo in allenamento. Tutto questo, con il passare delle partite, è un po’ frustrante. Dobbiamo tornare in palestra e fare ancora di più. Quando caliamo in ricezione facciamo fatica con la palla alta; potevamo difendere sicuramente molto di più. Nella prossima partita spero che scenderemo in campo con la voglia di vincere e spero di portare a casa qualche punto”.

Prossimo impegno per le biancorosse, la partita di mercoledì 1 novembre a Pinerolo, altra occasione da non sprecare per portare a casa punti preziosi per la classifica.

La partita

Primo set – Inizia in salita la partita per le biancorosse che si trovano subito con un punteggi di 0-4 a favore di Novara. Parte con il braccio caldo Cristina Chirichella che con due punti consecutivi segna il 4-8. Le ragazze di coach Bernardi hanno in mano le redini della partita e corrono sul 10-16. Coach Velasco prova a cambiare le carte in tavola e sul 14-21 mette in campo Valkova su Boldini e poi Carletti su Piva. Sul 15-22, per dare maggiore forza alla seconda linea mette in campo Wang Simin su Bracchi. Akimova è implacabile e segna il 16-23; Lualdi ci prova mettendo a segno due punti consecutivi (18-23). Dall’altra parte della rete però Akimova schiccia il 18-24 ee a chiudere ci pensa capitan Chirichella (18-25).

Secondo set – Il parziale inizia in equilibrio con le due formazioni che si rincorrono punto a punto (10-11), accendendo il tifo sugli spalti. Novara prova a scappare e sul 15-17 coach Velasco mette in campo Sartori su Sobolska. Chirichella e compagne però hanno una marcia in più e chiudono anche il secondo set con il punteggio di 17-25 (doppietta finale di Akimova).

Terzo set – Avvio a sorpresa con la Uyba avanti 4-2 grazie al doppio errore di Danesi e Buijs. e piemontesi però non si lasciano intimorire e recuperano ritrovando la parità (9-9). A metà del parziale è ancora la Uyba a tenere il timone del set (16 -13), grazie anche ai tanti errori delle avversarie. Bosetti prova ad emergere e riporta la formazione novarese a -1 (17-16). Sul 19-19 Akimova accende il motore e grazie anche al muro di Danesi, la Igor si porta sul 19-23. Sul finale Bracchi prima batte out e poi sbaglia in attacco, regalando alle ragazze di Bernardi set e partita (21-25).