A Gallarate una serata di storie di donne che non si arrendono

Dieci scrittrici e venti autori presenteranno le loro storie di donne, raccolte in un libro edito da Incontra Edizioni, venerdì 1 dicembre nella Sala Impero di Gallarate alle 20.45, in via Ugo Foscolo.

Il titolo del libro e della serata è “Never surrender” (Mai arrendersi): l’appuntamento è organizzato dalla piattaforma culturale La Scintilla, che ha steso un calendario di dieci appuntamenti, i primi due sono stati il 6 ottobre con “Titanic” e uno di novembre dedicato al cinema “attraverso le iconiche locandine”. L’iniziativa nasce da un impegno congiunto di Collana Gallarate e Pro Loco cittadina, con Adelfo Forni.

“In questi tempi difficili – spiegano gli organizzatori-, pensiamo sia importante far sentire la propria voce anche solo con un atto di presenza a fianco delle scrittrici e degli scrittori che si sono impegnati con il loro racconto perché la condizione femminile sia migliorata e perché l’intollerabile ombra nera del femminicidio sia finalmente sconfitta”.

“Il bellissimo film di Paola Cortellesi ha messo in evidenza il disagio della condizione femminile in tempi che ritenevamo ormai lontani, ma la cronaca recente ci ha riportato con i piedi per terra”.