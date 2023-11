A Olgiate Olona si accede il Natale: tutti in piazza l’8 dicembre

Anche quest’anno la Pro Loco di Olgiate Olona ha voluto riproporre una serie di eventi natalizi destinati a rallegrare la stagione festiva per chi vive in paese.

Visto il successo dello scorso anno a dare il via al calendario delle iniziative sarà l’accensione delle Luci di Natale allestite dai volontari della Pro Loco all’interno del cortile del comune nel pomeriggio dell’8 dicembre quando, dalle 17 in poi, Babbo Natale ci raggiungerà a Olgiate per dare ufficialmente il via alle feste.

“Si tratta di un momento per noi estremamente importante – spiega il presidente Artemio Paletti – perché sono proprio gli sguardi estasiati dei piccoli, e dei più grandi, che possiamo vedere in occasione di questa festa a ripagare la fatica delle tante settimane che servono per la preparazione e l’impegno dei nostri volontari. Abbiamo organizzato quest’oasi suggestiva e luminosa per allietare olgiatesi e non in questi giorni pre natalizi, per donare gioia a chiunque verrà a trovarci e a ricordare a tutti, grazie anche alla presenza della Natività, il vero spirito delle feste, che da sempre sono un momento da vivere insieme a chi ci è caro”.

Sabato 9 dicembre sarà invece riproposto un altro appuntamento che negli scorsi anni si è dimostrato molto amato: il Mercatino di Natale che dalle 10 alle 19 sarà ospitato all’interno del cortile del comune. Non potevano mancare anche uno degli appuntamenti che ormai da anni caratterizza il Natale olgiatese, quello del lancio delle letterine di Natale attaccate ai palloncini, biodegradabili, realizzato in collaborazione con Avis e Aido, sempre suggestivo e che lascia tutti col naso all’insù. Altrettanto immancabile l’appuntamento con il tradizionale Concerto di Natale, dal titolo “Christmas songs… A Natale puoi!”, che si svolgerà come sempre all’interno della chiesa Prepositurale dei Santi Stefano e Lorenzo alle 21 di sabato 16 dicembre.

“La nostra scelta per il concerto di quest’anno – sottolinea il presidente Paletti – è stata quella di valorizzare le voci del nostro territorio come la corale “S. Gregorio Magno” che si esibirà insieme al Coro Giovanile e al Coro Voci Bianche “Sintonia” accompagnati dall’Ensemble “InSOLiti” dell’Accademia Clara Schumann. Come sempre alla fine del concerto tutta la cittadinanza è invitata ad unirsi a noi per brindare alle feste con una cioccolata calda, un bicchiere di vin brulé, preparato dagli amici Alpini, e una fetta di panettone”.

Ultimo evento pre natalizio in calendario è quello, immancabile, con il presepe vivente dei bambini della Scuola Materna Landriani alle 16 di venerdì 22 dicembre, che si impegneranno a rievocare la Natività regalandoci emozioni indimenticabili. A chiudere le feste natalizie, come da tradizione, non può che essere la Befana, che il 6 gennaio alle 18 verrà a trovarci con un sacco pieno di dolci per tutti i bambini presenti. “Vorrei cogliere l’occasione – conclude il presidente Paletti – per ringraziare tutti i soci volontari e tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questi magici eventi natalizi, a partire dal gruppo Alpini di Olgiate Olona che ci supporterà in molte delle iniziative in calendario”.