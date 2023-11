“Amore sano e amore patologico” alla sede Auser di Gallarate

Venerdì 24 novembre, alle 18, presso la Sede di Auser Insieme di Gallarate APS ETS, in via del Popolo 3 a Gallarate si terrà un incontro sul tema: “amore sano e amore patologico” tenuto dal dottor Gabriele Catania, psicologo e psicoterapeuta presso l’Ospedale Sacco di Milano e presidente dell’Associazione “Amici della mente” di Milano.

Si tratta di un incontro che affronta una tematica di tragica attualità e che si inserisce a pieno titolo nelle iniziative in programma per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, prevista per sabato 25 novembre.

La serata sarà introdotta da una rappresentante di “Auser Filo Rosa”, associazione che si occupa di assistenza alle donne vittime di violenza, e da un breve filmato con Mia Martini, a cura dell’Associazione “Il Sestante Fotoclub” di Gallarate. Verrà infine presentata una Mostra Fotografica, sempre a cura de “Il Sestante”, sul tema della violenza contro le

donne.