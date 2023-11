Arriva Billy Joel, il Piano Man

Il successo planetario di Elton John indicava che si poteva puntare sulla figura del cantautore pianista “con ascendenze rock”, e come al solito negli USA si cominciò a cercarne la versione casalinga. Il newyorchese Billy Joel aveva già debuttato nel ’71 con un album che oltretutto conteneva la splendida “She’s got a way”, ma senza successo, il che l’aveva portato a trasferirsi a Los Angeles dove sbarcava il lunario come pianista in un bar di grande albergo: sarà ovviamente l’ispirazione per la title track di questo disco. Nel frattempo però la registrazione di un suo concerto, ed in special modo l’ancora inedita Captain Jack, era diventata un successo nelle radio di Philadelphia e la Columbia l’aveva notato e messo sotto contratto. Le vendite non furono neanche questa volta entusiasmanti – per il grande successo bisognerà aspettare The Stranger del 1977 – ma la casa discografica ci vide bene a continuare a credere in lui. E Piano Man, che parla di personaggi realmente esistenti, divenne la sua signature song e fu poi aggiunta nella Libreria del Congresso USA per il suo valore culturale e storico.

Curiosità: molti anni dopo, nel 1994, Billy Joel ed Elton John fecero effettivamente un tour insieme, denominato Face 2 Face tour. Lo slogan scelto per promuoverlo era “Rocket man meets Piano man”!

La rubrica 50 anni fa la musica