Attraverso la sua arte Ravo risveglia la magia di Curiglia con Monteviasco

Un nuovo murales, ricco sia nei suoi contenuti che nei suoi colori, ha in questi giorni risvegliato la magia del pittoresco borgo di Curiglia con Monteviasco, portando con sè la palpabile gioia dei suoi abitanti. Si tratta dell‘ultima opera di Andrea Ravo Mattoni, rinomato street artist, che ha scelto di riprodurre il capolavoro di Caravaggio “L’Adorazione dei pastori” sul muro esterno della sacrestia della chiesa parrocchiale.

A esprimere gratitudine per questa aggiunta al panorama artistico locale è il neonato Circolo di Legambiente Piero della Veddasca, che ha deciso di inaugurare la sua attività proprio in concomitanza con la realizzazione di questo murales: nel segno della bellezza e dell’arte.

«Il nostro socio Andrea “Ravo” Mattoni, artista stimato nel mondo, ha dipinto “L’ adorazione dei pastori” di Caravaggio sulla chiesa del nostro comune, su invito del parroco Don Giorgio Ferrario, suo grande fan – raccontano dal Circolo -. Con le sue bellissime e impressionanti (anche per le dimensioni) rappresentazioni pittoriche, Andrea porta l’arte dei musei nelle strade in dono allo sguardo di tutti».

Il Circolo di Piero della Veddasca è nato dalla storia sempre in divenire dei suoi abitanti. In una comunità così eterogenea, sebbene le piccolissime dimensioni, la storia personale di ognuno si è messa a disposizione del bene comune: un luogo speciale in una natura incontaminata, preziosa e da proteggere.

«Le numerose difficoltà del vivere quotidiano hanno unito i nostri intenti – aggiungono dal Circolo -. Ci siamo aperti alla collaborazione costruttiva al nostro interno e al di fuori, come nel caso della locale Comunità Montana, che sta intervenendo con grande energia, lungimiranza e soprattutto con empatia e rispetto per gli abitanti, per sostenere il nostro territorio così particolare. La condivisione con gli altri Circoli di Legambiente, costituiti da persone altrettanto motivate e capaci di grande impegno, sarà per noi una ricca occasione di scambio e di crescita» concludono dal neonato Circolo.