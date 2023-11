Black Friday, cosa compro? Ecco qualche idea per voi

Un lungo, lunghissimo Black Friday che parte ben prima del canonico venerdì di novembre deputato alla vendita straordinaria e a prezzi ribassati (tradizionalmente cade il giorno dopo il quarto giovedì di novembre, negli Stati Uniti ma ora anche in Italia).

Già da giorni, e in alcuni casi, settimane, numerosi negozi online hanno iniziato ad offrire promozioni allettanti in anticipo rispetto al Black Friday, che quest’anno è fissato per il 24 novembre: il periodo di saldi si è allungato, coinvolgendo una finestra temporale sempre più ampia.

Un modo per fare acquisti di Natale per tempo e cercando di risparmiare il più possibile. Possono venire in aiuto Amazon e i nostri negozi locali che applicano sconti: vale quindi la pena di fare un salto anche nella bottega sotto casa per vedere se si riesci a trovare qualche "chicca" scontata.

Noi qui vi proponiamo qualche idea regalo super scontata: