Colombo sprona la Pro Patria: “A Vicenza per fare punti con equilibrio”

A distanza di appena quattro giorni dal match di Coppa Italia sfuggito ai supplementari, la Pro Patria torna a bussare al Romeo Menti di Vicenza per la rivincita in campionato.

Sabato 11 novembre, ore 18:30, i tigrotti di Busto Arsizio saranno di nuovo in campo sul campo dei veneti per rompere la striscia negativa di quattro sconfitte consecutive complessive (3 in campionato e quella di martedì in coppa) e fare, come l’anno scorso, lo scalpo al Lane Rossi.

La posta in palio per la tredicesima giornata del Girone A può rappresentare un crocevia importante nella stagione sia del Vicenza – inaspettatamente nono in classifica – sia dei bustocchi – sedicesimi – dopo i recenti tonfi nella seconda metà di ottobre da parte di entrambe le squadre. Magra consolazione, che getta comunque un barlume di speranza per la gara della Pro Patria a Vicenza, è che quest’anno lontano dallo Speroni i tigrotti hanno un ruolino di marcia da playoff (sarebbe settima con le sole trasferte), diametralmente opposto rispetto a quello casalingo, in cui peggio ha fatto solo il Novara.

COLOMBO IN SALA STAMPA: “EQUILIBRIO PER OTTENERE PUNTI IN CLASSIFICA”

Le parole di mister Riccardo Colombo alla vigilia della partita di Vicenza.

“Il campo più difficile del campionato”

«Per noi sarà una partita importante: servono punti per la classifica ma sappiamo che forse è il campo più difficile del campionato. Ci sarà una bella cornice di pubblico e i sentimenti bisogna anche capirli. Ma noi dobbiamo portare a casa punti rimanendo sempre in equilibrio. Perché le partite sono lunghe e possono essere determinate da episodi, e noi dobbiamo rimanere sempre in partita».

“Il Vicenza in casa deve vincerle tutte, dobbiamo reggere il loro urto”

«Il Vicenza in casa deve vincerle tutte, forse è più un sentimento dei tifosi che della squadra. Però è normale che questo spinga la squadra ad andare in avanti alla ricerca del gol. Quel che dobbiamo fare noi è rimanere sempre in equilibrio, in qualsiasi momento della partita. Magari saremo noi a spezzare la partita con cambi di giocatori e di modulo ma in campo la squadra deve capire che la partita dura 90 minuti. Dobbiamo alzare il livello di attenzione al massimo: loro sono una squadra che singolarmente è molto più forte di noi. Dobbiamo reggere il loro urto come squadra, allora potremo anche noi avere un’occasione».

“Ripartire dal secondo tempo di martedì in coppa”

«Anche se abbiamo avuto pochi giorni a disposizione a causa della partita di Coppa Italia, in questi giorni abbiamo lavorato e battuto il tasto sull‘unione di squadra, a prescindere da cosa succede. Dobbiamo essere più continui nell’arco dei 90’».

“Recuperato Vaghi”

«In parte una buona risposta l’abbiamo già data martedì, anche se all’inizio non abbiamo avuto un buon approccio abbiamo comunque reagito da squadra, abbiamo reagito bene, soprattutto nel secondo tempo. Questo secondo me è una cosa importante e da lì dobbiamo ripartire, dall’aggressività che abbiamo avuto quando siamo rientrati dagli spogliatoi».

«Le condizioni dei giocatori? Abbiamo recuperato Vaghi, mentre Nicco e Mallamo rientrano ancora tra i lungodegenti».

CLASSIFICA GIRONE A: (1st) Mantova 29 -, Triestina 26, Padova 26, Virtus Verona 23 -, Pro Vercelli 21- (5th) Atalanta U23 20, VICENZA 19, Renate 18, AlbinoLeffe 16, Pergolettese 16 -, (11th) Trento 16, Arzignano 16, Legnago 14, Lumezzane 13, Giana 12 -, (16th) PRO PATRIA 12, Pro Sesto 11, Alessandria 9, Fiorenzuola 9, -, Novara 5.

ABITRA VERGARO: Sarà Giorgio Vergaro (Bari) l’arbitro di Lane Rossi Vicenza – Pro Patria di sabato 11 novembre. A completare la terna Matteo Nigri (Trieste) e Elia Tini Brunozzi (Foligno). Quarto ufficiale: Alessandro Gresia (Piacenza)

