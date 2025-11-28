Varese News

Sport

Amca Elevatori, trasferta a Vicenza con un pronostico da rispettare

Varese ha battuto Verona all'esordio e sulla carta non deve temere i "Delfini" nel match in programma sabato 29 alle 15

basket in carrozzina amca elevatori varese

Dopo il bell’esordio della scorsa settimana contro Verona, la Amca Elevatori Varese è pronta per la prima trasferta del proprio campionato di Serie B di basket in carrozzina, prevista per sabato 29 novembre (ore 15) a Vicenza sul campo dei Delfini 2001. Un appuntamento che non dovrebbe rappresentare un problema per la formazione di coach Fabio Bottini, che sono una delle 2-3 squadre favorite per la promozione. (foto Max Longo/HSV)

Vicenza è reduce dalla netta sconfitta casalinga contro la Uicep Torino (26-61) con i piemontesi impegnati un un doppio turno tipo NBA (il cosiddetto back-to-back) per ottimizzare il viaggio verso Est. Torino ha saggiato anche la consistenza del Millennium Padova che ha stravinto 88-20 l’incontro, questo per sottolineare come i vicentini non dovrebbero rappresentare un ostacolo per Roncari e compagni.

La lunghezza del roster a disposizione di Bottini (forse l’unico punto debole dello scorso anno per la HSV) sembra un’altra garanzia in vista del viaggio a Vicenza che precede il nuovo match casalingo del 6 dicembre, proprio contro Torino. Sono invece a gennaio le due gare più attese per determinare il volto del girone: il 17 a Gradisca d’Isonzo e il 24 in casa contro il Millennium. Ora però testa ai “Delfini”.

SERIE B (2a giornata, sabato 29 novembre)
PROGRAMMA Albatros Trento – Millennium Padova; I Delfini 2001 Vicenza – Amca Elevatori H.S. Varese (ore 15); Uicep Torino – CUS Padova (ore 16.30); Alitrans Verona – Nordest Castelvecchio (ore 17).
CLASSIFICA: M. Padova, Gradisca, Varese e Torino* punti 2; Verona, Trento, Vicenza e CUS Padova^ 0.
* una partita in più; ^ una partita in meno.
PROSSIMO TURNO (sabato 6 dicembre): Varese – Torino; Castelvecchio – Vicenza; Cus Padova – Verona. Riposano: M. Padova, Trento.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.