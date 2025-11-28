Amca Elevatori, trasferta a Vicenza con un pronostico da rispettare

Dopo il bell’esordio della scorsa settimana contro Verona, la Amca Elevatori Varese è pronta per la prima trasferta del proprio campionato di Serie B di basket in carrozzina, prevista per sabato 29 novembre (ore 15) a Vicenza sul campo dei Delfini 2001. Un appuntamento che non dovrebbe rappresentare un problema per la formazione di coach Fabio Bottini, che sono una delle 2-3 squadre favorite per la promozione. (foto Max Longo/HSV)

Vicenza è reduce dalla netta sconfitta casalinga contro la Uicep Torino (26-61) con i piemontesi impegnati un un doppio turno tipo NBA (il cosiddetto back-to-back) per ottimizzare il viaggio verso Est. Torino ha saggiato anche la consistenza del Millennium Padova che ha stravinto 88-20 l’incontro, questo per sottolineare come i vicentini non dovrebbero rappresentare un ostacolo per Roncari e compagni.

La lunghezza del roster a disposizione di Bottini (forse l’unico punto debole dello scorso anno per la HSV) sembra un’altra garanzia in vista del viaggio a Vicenza che precede il nuovo match casalingo del 6 dicembre, proprio contro Torino. Sono invece a gennaio le due gare più attese per determinare il volto del girone: il 17 a Gradisca d’Isonzo e il 24 in casa contro il Millennium. Ora però testa ai “Delfini”.

SERIE B (2a giornata, sabato 29 novembre)

PROGRAMMA Albatros Trento – Millennium Padova; I Delfini 2001 Vicenza – Amca Elevatori H.S. Varese (ore 15); Uicep Torino – CUS Padova (ore 16.30); Alitrans Verona – Nordest Castelvecchio (ore 17).

CLASSIFICA: M. Padova, Gradisca, Varese e Torino* punti 2; Verona, Trento, Vicenza e CUS Padova^ 0.

* una partita in più; ^ una partita in meno.

PROSSIMO TURNO (sabato 6 dicembre): Varese – Torino; Castelvecchio – Vicenza; Cus Padova – Verona. Riposano: M. Padova, Trento.