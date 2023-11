Coltellate a Cugliate Fabiasco nel fine settimana, 39enne finisce all’ospedale

Carabinieri e ambulanze a Cugliate Fabiasco sabato scorso per una lite finita a coltellate. Si tratta di un fatto di sangue legato a due stranieri, uno di 39 anni e un altro di 50. Il più giovane ha avuto la peggio finendo in ospedale a Varese in codice giallo: i fendenti lo hanno raggiunto a un fianco ma non è in pericolo di vita.

I carabinieri della Stazione di Luino e i colleghi del nucleo operativo e radiomobile della medesima Compagnia sono subito intervenuti sul posto dopo le chiamate arrivate al 112.

Nei paraggi è stato trovato il sospetto aggressore, che è stato denunciato per lesioni aggravate. Ancora ignote le cause del bisticcio finito coi fendenti.