Franco Frankenstein in scena al Teatro sociale di Busto Arsizio per i bambini

Il nuovo appuntamento con il Teatro Ragazzi di Busto Arsizio è per il pomeriggio di domenica 12 novembre: alle ore 17 sul palco del Teatro Sociale andrà in scena Franco Frankenstein della compagnia marchigiana Lagrù Ragazzi.

Si tratta di uno spettacolo di Teatro di figura con pupazzi e robot, ispirato al celebre romanzo di Mary Shelley ma molto attuale e adatto dai 4 anni in su.

Franco è un bambino come tutti gli altri. I suoi capelli castani e ricci sono come quelli di qualsiasi altro bambino castano e riccio. I suoi occhi azzurri e profondi sono come gli occhi di tutti i bambini che hanno occhi azzurri e profondi. È alto nella media, né troppo, né poco. Ha un bel sorriso, come i sorrisi dei bambini della sua età, quando riesce a sorridere. Ma nonostante Franco sia un bambino come gli altri, viene sempre preso in giro da tutti. La causa è il suo cognome: Frankestein!

Decide allora di costruirsi un amico robot con cui giocare ma questa scelta porterà solo guai a non finire.

Lo spettacolo “tratta il tema della discriminazione e del bullismo da un punto di vista particolare, perché tutti possiamo diventare bulli, anche noi – si legge nella presentazione – È molto semplice prendersi gioco degli altri pur di appartenere a un gruppo e tutti cadono in questa trappola prima o poi; l’ importante è saperlo riconoscere. Attraverso l’utilizzo di pupazzi e oggetti vi portiamo una storia di amicizia, solidarietà e avventura, che vi farà ridere e commuovere”.

Ingresso posto unico a 7 euro (gratuito per i bambini con meno di 3 anni).

Per maggiori info e prenotazioni scrivere a arcadinoeteatro@gmail.com oppure telefonare al 351 3751758.