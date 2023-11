Hanlan polizza-vita di Varese. Bialaszewski: “Buon atteggiamento”

BIALASZEWSKI 1 – «Dopo questa vittoria mi sento molto felice. Abbiamo fatto cose buone e altre meno buone ma lo sappiamo, siamo all’interno di un processo e siamo contenti di quanto stiamo costruendo»

BIALASZEWSKI 2 – «Credo che anche l’impegno e l’atteggiamento siano stati buoni dopo il lungo viaggio che abbiamo affrontato ieri e sono serviti contro una squadra come Tbilisi che ha messo in campo energia e orgoglio».

SHAHID 7 – Conferma il suo feeling con le notti di coppa dove (almeno fino a ora) trova difese meno aggressive e possenti nelle quali sa infilarsi con rapidità e controllo del corpo. E che può punire anche dall’arco perché ha più spazio per prendere la mira. Tra i migliori di Bialaszewski: 17 punti e il 67% al tiro oltre al consueto percorso netto ai liberi.

CAULEY-STEIN 6,5 – Pochino in attacco dove dovrebbe sfruttare di più il vantaggio fisico (ma è anche vero che con lui le difese sono più collassate in area), tanto nell’area difensiva. Le tre stoppate sono accompagnate da numerosi tiri presi dai georgiani con la paura di incocciare contro il pivot della Itelyum. Buono impatto a rimbalzo, dove Varese vince seppure di poco e dove lui va in doppia cifra (10).

ULANEO 6,5 –Otto punti senza errori dal campo per Scott, sempre pronto nel rollare e concludere con un canestro nei ristretti spazi d’area. Bene anche a rimbalzo dopo un avvio di gara non brillantissimo, ma nel complesso un’altra prova solida e di buona crescita personale.

WOLDETENSAE 5 (IL PEGGIORE) – L’abbiamo elogiato domenica per il lavoro difensivo contro Scafati, stavolta ci si aspettava qualcosa di più con la palla in mano, e invece Wolde resta l’unico biancorosso senza punti a referto. Non che sia fondamentale in una partita del genere, però Tomas forza qualche conclusione, non ha spazio per altre e forse – senza McDermott – andrà recuperato anche dal punto di vista offensivo per chiudere il buco lasciato dall’ala dell’Indiana. Ripescare i giochi del 2022-23 per trovare le soluzioni adatte a Wolde.

ZHAO 5,5 – Buonissima la prima con il Keravnos, meno la seconda a Tbilisi. Lo valutiamo da giocatore vero perché questo è, e quindi dobbiamo considerare la mano insolitamente fredda: 0-4 dal campo e 1-2 ai liberi. Un bell’assist a WCS ma anche una persa e un antisportivo (fiscale). Tutta esperienza.

MORETTI 7 – Fin che c’è bisogno di lui risponde presente. Preciso dall’arco dei 3 punti ricorda a tutti di saper anche andare al ferro con rapidità e intelligenza quando la difesa lascia uno spazio invitante. 13 punti in meno di 20′ di gioco, poi Biala lo mette sotto una campana di vetro: troppo importante arrivare fresco a Brescia.

VIRGINIO 6,5 – Premiato con il quintetto base conferma tutto sommato di essere in un buon momento soprattutto nella prima parte di gara quando colpisce due volte dall’arco, non forza e tiene il campo senza sfigurare. Gli tocca subire la sfuriata di Jintcharadze ma anche nel finale strappa un bel rimbalzo che converte in assist per la tripla di un compagno.

HANLAN 7,5 (IL MIGLIORE) – Serviamo un assist all’ufficio marketing biancorosso: un Olivier del genere è il perfetto testimonial di una compagnia di assicurazioni. Non ti lascia mai a piedi, neppure nel momento in cui tutto attorno le cose sembrano prendere la piega sbagliata. 22 punti (più 8 assist e 30 di valutazione) con una sicurezza e una facilità lampanti: ok che l’avversario era quel che era, però il capitano non trema mai.

ASSUI 7 – Minuti veri nel corso della partita per Elisee (classe 2006, ricordiamo) che sta in campo con il giusto atteggiamento e si fa trovare nel momento in cui può colpire. 5 punti con tanto di canestro e fallo in entrata dal palleggio, attaccando la difesa schierata. Nato pronto.

BROWN 7 – Biala lo sposta in ala piccola nel quintetto base ma la sua partita resta sostanzialmente quella: tanti tiri dall’arco, pochi in avvicinamento, presenza difensiva legata alle sue qualità atletiche che lo aiutano anche a rimbalzo. Serata decisamente positiva con gambe che da sole valgono un vantaggio netto su più o meno tutti i georgiani.