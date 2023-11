Il bravo geometra del Comune che rattoppa la strada in tempo record

Buongiorno a tutti,

vi scrivo questa e-mail per sottolineare un ottimo esempio, di tempestività e relazione con il pubblico, da parte del geometra Bossini dell’ufficio Lavori Pubblici di Varese

Tempo fa segnalai una profonda buca in via Londonio a Varese, e telefonai, a dire il vero con poche speranze, all’ufficio Lavori Pubblici dove mi rispose il geometra Bossini.

Mi disse che avrebbe segnalato agli operatori preposti, e che sarebbero intervenuti nel più breve tempo possibile (la foto è di repertorio).

Ebbene la mattina dopo passando per questa strada, notai la buca rattoppata di fresco e l’intervento fatto.

Credo che fatti positivi come questi vadano giustamente sottolineati, perché rinsaldano un rapporto fiduciario tra il cittadino e l’amministrazione comunale, troppo spesso messo a dura prova.

Questi fatti anche se troppo spesso isolati, rendono merito a coloro che lavorano con dedizione, a volte in condizioni difficili, e per di più ci mettono la faccia.

Ho telefonato al immediatamente al Geometra Bossini, per ringraziarlo, con la promessa che avrei scritto questa nota di merito, e veicolata dove possibile anche ai giornali.

Cordiali saluti

Lorenzo Bollati