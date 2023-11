“Il furto della Gioconda” al cineforum di Germignaga

Sabato 2 dicembre 2023, il Cinema Teatro Italia in Via G. Mameli a Germignaga sarà il palcoscenico di un evento avvincente incentrato su uno dei furti d’arte più iconici della storia: il furto della Gioconda.

La serata prende il via alle ore 17:00 con una presentazione di Piergiorgio Manfrè, che approfondirà il caso e discuterà l’affascinante libro di P. Macchione dal titolo “Io Vincenzo Perugia: Da Dumenza ho Rubato la Gioconda e per 28 Mesi l’ho Tenuta Tutta per Me. Chi Mai è Stato più Felice.” Un’occasione unica per esplorare la mente del ladro d’arte.

Dopo la presentazione, alle 17:10, i partecipanti avranno l’opportunità di assistere alla proiezione del video documentario “La Gioconda: Il Segreto del Furto” di J. Medeiros degli Stati Uniti, prodotto da RSI2 nel 2014. Il documentario promette di svelare sfaccettature nascoste della misteriosa scomparsa della Gioconda.

L’intrigo si approfondisce alle 18:20 con un cineforum moderato dai docenti del Liceo di Luino, D. Di Giuseppe e F. Zanin. La discussione si preannuncia illuminante, offrendo prospettive e approfondimenti sugli aspetti storici e artistici del furto della Gioconda. L’evento si conclude alle 18:45, lasciando i partecipanti con molto su cui riflettere e discutere.

L’ingresso è libero, ma le prenotazioni sono consigliate. Assicura il tuo posto inviando una email a manfrepiergiorgio@gmail.com.