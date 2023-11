Il lavoro che cambia: giovani, over 55 e competenze introvabili

Si tiene oggi pomeriggio, a partire dalle 17.30, l’evento organizzato da Confartigianato Imprese Varese (sede di Gallarate, in viale Milano 69) dedicato ad uno dei fenomeni che più stanno mettendo sotto pressione imprese ed economia: la difficoltà di trovare giovani da inserire nelle officine e nei laboratori.

(nella foto Davide Galli, presidente di Confartigianato Imprese Varese)

L’attenzione degli imprenditori, in molti casi, sta andando agli over 50. A partire dalle 17, relatori e imprese coinvolte nella tavola rotonda con Davide Galli (presidente di Confartigianato Imprese Varese), saranno a disposizione della Stampa per eventuali interviste. Il problema verrà affrontato da diverse angolazioni, partendo da alcuni studi di Antonio Belloni (coordinatore del Centro Studi Imprese e Territorio di Artser) e dalle riflessioni (con dati presentati in anteprima) di Serafino Negrelli (direttore dell’Osservatorio Iassc e docente del dipartimento di Sociologia e ricerca sociale dell’Università Bicocca di Milano).

Quando si parla di un problema, si deve parlare anche delle probabili soluzioni: su assunzioni e formazione interverranno Nunzio Lena (consulente del lavoro Artser) e Umberto Rega (manager formazione delle imprese di Artser).