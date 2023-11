Incendio in un appartamento a Milano: cinquanta evacuati e sei persone intossicate in ospedale

Un incendio è divampato questa sera, martedì 28 novembre, poco dopo le 18 in un edificio di tre piani in via Alessandro Paravia, zona San Siro a Milano. Cinque squadre dei vigili del fuoco, per un totale di 25 uomini, sono intervenute presso il civico 77, all’incrocio con via Bernardo Zamagna, evacuando circa 50 persone. L’incendio ha principalmente colpito un appartamento al primo piano, ma il fumo si è diffuso in tutto l’edificio.

Sei persone sono state ospedalizzate con sintomi di intossicazione, tra cui difficoltà respiratoria, tosse e mal di gola. Tre pazienti sono stati ricoverati all’ospedale San Carlo (1 in codice Giallo e 2 in codice Verde), uno all’ospedale San Paolo (Codice Verde) e due all’ospedale Sacco (entrambi Codice Verde). Non si registrano ustionati.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118, con un mezzo per coordinare la maxiemergenza, due automediche e quattro ambulanze. Forze dell’ordine e protezione civile hanno assistito i residenti costretti ad abbandonare le proprie case. Le cause dell’incendio al momento non sono note.