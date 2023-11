La domenica dello Yak a Varese: un pomeriggio di creatività per bambini e ragazzi

Ultimo dei tre appuntamenti dedicati alle famiglie all’insegna della creatività, per scoprire i segreti nascosti dietro le quinte di un teatro. Tra giochi, attività creative e idee pazze, prepareremo tutto ciò che serve per accogliere gli artisti e il pubblico della Prima stagione di teatro ragazzi, in arrivo a Spazio Yak da gennaio 2024.

TERZA DOMENICA: SIETE TUTTI INVITATI!

Le storie… Ci sono!

Le locandine… Sono fatte!

Le compagnie… Sono pronte!

Cosa manca? Il pubblico!

Nella terza domenica dello YAK, i nostri “giardinieri teatrali”, Riccardo e Alice, sono alle prese con una nuova sfida: riempire il teatro di bambini, ragazzi e persone grandi. In fondo, cos’è una bella storia, se nessuno la ascolta?

Con l’aiuto dei partecipanti, produrremo inviti creativi per diffondere la stagione che abbiamo creato tutti insieme in lungo e in largo, in tutta la città, la provincia, la regione, la nazione, il continente, il mondo, l’univers… ehm, forse così è un po’ esagerato!

Dalle 15.00 alle 17.00 // Spazio YAK, Piazza Fulvio de Salvo 6, Varese

Età consigliata: dai 6 ai 13 anni