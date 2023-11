L’Italia si è qualificata per Euro 2024

(Foto Facebook – Nazionale Italiana di Calcio)

L’Italia potrà difendere il titolo continentale conquistato nell’estate del 2021 ai prossimi campionati europei Uefa di calcio che si giocheranno nel 2024 in Germania. La Nazionale è passata come seconda del girone, dietro l’Inghilterra. A Leverkusen, in Germania, agli azzurri è bastato pareggiare 0-0 contro l’Ucraina per mantenere il secondo posto valido per la qualificazione alla fase finale, sfruttando la vittoria di settembre ottenuta a San Siro proprio ai danni della nazionale ucraina.

Dopo aver sprecato diverse buone occasioni, soprattutto nel primo tempo, l’Italia ha sofferto nel finale l’arrembaggio dell’Ucraina, ma la difesa azzurra non ha concesso reti – anche se farà discutere l’intervento in area di Cristante su Mudryk, giudicato regolare ma che ha portato a grandi proteste -, riuscendo così a conquistare l’obiettivo qualificazione.