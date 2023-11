Per conoscere l’impresa non è mai troppo presto. Al via il Pmi day 2023

Le aziende cercano lavoratori con determinati profili e non li trovano. Il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro è da qualche anno il problema dei problemi, destinato a peggiorare a causa del calo demografico italiano. Non lo era però quattordici anni fa, quando il fenomeno non si era manifestato in tutta la sua gravità. Gli industriali, con una certa lungimiranza, misero in campo il “Pmi day”, un progetto di orientamento allo studio promosso a livello nazionale dalla Piccola Industria di Confindustria, e portato avanti a livello locale dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Varese.

Lo scopo era ed è ancora far conoscere alle ragazze e ai ragazzi di terza media cos’è un’impresa, di cosa si occupa, quali figure professionali si trovano all’interno di un’azienda e quali competenze, tecniche ma anche relazionali, servono per entrare a far parte del mondo del lavoro.

VALORIZZARE I TALENTI

Nell’edizione 2023 del Pmi day, saranno coinvolti circa 4mila studenti collegati da 197 classi di terza media. Il tour nelle aziende sarà in forma ibrida, una parte in diretta streaming, come è avvenuto durante la pandemia, e una parte in presenza. «Il valore di questo progetto – ha affermato Andrea Bonfanti, presidente del Comitato piccola industria di Confindustria Varese – è quello di stimolare giovanissimi studenti a scoprire e valorizzare i propri talenti e le proprie passioni. Non di certo, da parte in primis di noi imprenditori, con la pretesa di porre al primo posto una mera logica di domanda-offerta tipica del mercato del lavoro, ma fornendo degli strumenti utili affinché siano ancora più liberi di scegliere quale strada futura intraprendere. Una strada che spesso inizia proprio da una vocazione, un’attitudine, una passione».

DA MACCAGNO A CARONNO PERTUSELLA

Le imprese spalancano le loro porte al mondo della scuola media nella convinzione che non è mai troppo presto per stimolare la cultura d’impresa nelle nuove generazioni. In rappresentanza del mondo dell’istruzione alla presentazione del Pmi Day 2023 c’era Giuseppe Carcano, dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Varese: «L’iniziativa di Confindustria Varese offrirà ai nostri ragazzi una ulteriore opportunità in questo periodo di orientamento allo studio. La modalità digitale, abbinata al ritorno delle visite in presenza nelle aziende, ci permetterà di coinvolgere gli studenti di tutte le scuole medie della provincia. Da Maccagno a Caronno Pertusella. L’augurio – ha commentato Carcano – è quello di portare il Pmi Day non solo tra i giovanissimi, ma, attraverso la loro esperienza, anche e soprattutto tra i genitori. Con un duplice obiettivo: diffondere la cultura d’impresa e le preziose occasioni che le Pmi del territorio sono in grado di offrire alle nuove generazioni».

I GIOVANI DEVONO CONOSCERE CIÒ CHE LASCIANO

Carcano ha sottolineato l’importanza della valorizzazione del talento anche in chiave di fidelizzazione dei giovani. C’è anche la piena consapevolezza che con l’inverno demografico del Paese le imprese saranno costrette ad attingere risorse dai molteplici mercati del lavoro che emergono dalle statistiche provinciali: le donne che non sono occupate e i giovani che non lavorano, non studiano e non seguono programmi di formazione. «Negli ultimi cinque anni gli studenti di cui abbiamo perso le tracce sono circa 1400».

Ben al di sotto del dato nazionale e regionale. «È giusto che i giovani di questa provincia conoscano le possibilità che hanno nel loro Paese e quindi cosa lasciano quando decidono di partire all’estero» ha concluso Carcano.

LE IMPRESE COINVOLTE

Le dirette streaming inizieranno il 17 novembre e si concluderanno il 24 novembre. Le imprese coinvolte nel progetto sono: Lem srl (Galliate Lombardo), Ross Color srl (Gorla Minore), Frabar srl (Brunello), Lizzi srl (Caronno Pertusella), Litocartotecnica Piani srl (Gorla Maggiore), Lodetex ( BustoArsizio)