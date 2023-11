Pietroniro “vuò fa l’americano”: i Mastini espugnano Feltre

Chi l’ha detto che i Mastini stanno giocando con uno straniero in meno? A Feltre, dove i “transfert” abbondano per via della presenza degli ucraini equiparati agli italiani, a decidere la partita a favore dei gialloneri è Max Pietroniro. Il 21enne dell’Idaho che attende per dicembre il passaporto tricolore segna una tripletta nel 2-4 che permette ai gialloneri di abbattere i temibili bellunesi.

Al “Drio Le Rive” davanti a quasi mille spettatori (una piazza del genere ha dato ulteriore solidità all’IHL) compresi una trentina di tifosi arrivati da Varese, Pietroniro infila due volte la rete avversaria nel giro di 6′ del terzo centrale e soprattutto sigla il 3-2 giallonero dopo la rimonta dei padroni di casa, a meno di 7′ dalla fine.

Un gol pesantissimo perché arrivato nel mezzo di una sequenza infinita di penalità ai danni del complesso di Niklas Czarnecki che, tuttavia, ha tenuto duro con l’uomo in meno e appena ha potuto ha colpito. Con Pietroniro e infine con Piroso – tra i più in forma in questo momento – autore della rete della sicurezza.

Con questo successo il Varese conclude il girone d’andata della prima fase a quota 21 punti, terzo a sei lunghezze dal Caldaro capolista e a tre dal Pergine: un ruolino di marcia positivo e incoraggiante in vista del ritorno dove i gialloneri potranno mettere a frutto una migliore amalgama. Intanto, pur con la difesa orfana di Vignoli e Max Cordiano (terza linea composta da Fanelli e Gesumaria), la squadra ha retto davanti a Perla in quello che si è rivelato un vero e proprio stress test per la retroguardia di Czarnecki.

LA PARTITA

Primo periodo a reti bianche: in avvio è il Feltre a premere con Perla attento quando è stato chiamato in causa. Poi la spinta dei rosso-bianco-neri si è affievolita e i Mastini hanno iniziato a pungere dalle parti di Dalla Santa, ex di turno, per la prima volta titolare al posto di Manfroi.

In avvio di ripresa ecco il momento migliore dei gialloneri: la seconda linea (importante la presenza di Raimondi che era in dubbio) colpisce per due volte in pochi minuti. Finalizza sempre Pietroniro prima con un tiro a mezza altezza e poi con un contropiede vincente. Di Michael Mazzacane e Raimondi, in entrambi i casi, gli assist. Il Feltre ha il merito di reagire subito: powerplay veneto e rete di Blaha per l’1-2 che è il punteggio del 40′.

I padroni di casa, spinti dal pubblico, trovano il pareggio in apertura del terzo drittel ancora in superiorità per i 4′ di panca puniti affibbiati a Raimondi. Ancora Blaha a segno con un tiro da lontano. Il Feltre pensa, allora, di poter rigirare la partita anche per via delle tante penalità ai danni del Varese (alla fine ben 24′!). E invece proprio al rientro di Raimondi nasce l’azione che permette a Pietroniro di calare il tris. I veneti allora vanno all’assalto nei 7′ scarsi mancanti ma i Mastini passano indenni la penalità di Schina e anche per alcuni istanti il 5 contro 3 per i 2′ a Michael Mazzacane. Perla è strepitoso e non appena torna l’equilibrio numerico ecco l’azione di Piroso per il definitivo 2-4 con un tap in vincente a mezzo minuto dalla sirena finale.

FELTREGHIACCIO – MASTINI VARESE 2-4

(0-0; 1-2; 1-2) MARCATORI: 21.14 Pietroniro (V – Raimondi, M. Mazzacane), 27.12 Pietroniro (V – Raimondi, M. Mazzacane), 28.08 Blaha (F – Nimenko); 43.52 Blaha (F – Lysenko), 53.21 Pietroniro (V), 59.26 Piroso (V – Vanetti, Naslund). VARESE: Perla (Mordenti); Naslund, Schina, Bertin, E. Mazzacane, Fanelli, Gesumaria; Piroso, Vanetti, M. Borghi, Pietroniro, M. Mazzacane, Raimondi, Tilaro, T. Cordiano, Perino, P. Borghi, Crivellari. All. Czarnecki.

ARBITRI: Soraperra e Zatta (Scalzeri e Strazzabosco).

NOTE. Penalità: F 8′, V 24′. Superiorità: F 2-10, V 0-3. Spettatori: 967.

IHL (11a giornata)

RISULTATI: Bressanone – Pergine 2-6; Appiano – Alleghe 3-5; Feltre – VARESE 2-4; Dobbiaco – Como 1-2 OT. (Fiemme – Valpellice 4-2; giocata il 6/10). Riposa: Caldaro.

CLASSIFICA: Caldaro 27; Pergine 24; VARESE 21; Alleghe 19; Appiano 18; Feltre 14; Bressanone, Valdifiemme 12; Como 8; Valpellice 7; Dobbiaco 3.