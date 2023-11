“Pronto nonna?” Tentano di truffare una donna a Castronno ma lei gli fa trovare i carabinieri

La truffa del falso nipote è una delle più sgradevoli che ci siano perché per le modalità con le quali si svolge è in grado di andare a segno solo se incappa in vittime fragili o particolarmente volubili. Così non è stato martedì scorso a Castronno quando una banda di malviventi, credendo di poter fregare una donna proprio grazie alla sua astuzia si sono invece infilati in una “trappola” (Foto di repertorio).

Tutto è cominciato con una telefonata sospetta, la donna di Castronno ci racconta: “Alle ore 13 è squillato il telefono fisso della mia abitazione a Castronno, dall’altra parte del ricevitore c’era una voce maschile con perfetto accento italiano che al mio ripetuto chiedere con chi parlo rispondeva ‘nonna sono io’.” Insospettita, ha poi proseguito: “Ho capito che potesse trattarsi di una truffa quindi ho risposto: sei Filippo? (nome di fantasia), a quel punto l’interlocutore mi ha risposto di sì spacciandosi per un membro della mia famiglia e dandomi quindi conferma che si trattasse di una truffa”.

Il doppio filo con i carabinieri

Il marito della donna ha immediatamente contattato il 112 per spiegare la situazione. Nel frattempo, il truffatore ha tentato di convincere la vittima a consegnare 5400 euro, poi ridotti a 4000, e a descrivere gioielli in oro e pietre preziose che aveva in casa. “Il truffatore a quel punto mi ha chiesto se avevo in casa gioielli in oro e pietre preziose, io per prendere tempo ho elencato una serie di oggetti che ‘Filippo’ mi chiedeva di descrivere” racconta la donna, “dopo svariate telefonate con anche la “direttrice della banca“, sono stata informata che sarebbe passata da casa mia la “segretaria” della direttrice bancaria a ritirare il tutto”.

Mentre al telefono si prendevano accordi per passare a ritirare soldi e gioielli i carabinieri si stavano invece preparando a dare il benservito ai truffatori.

La trappola ai truffatori

All’ora prestabilita i carabinieri, allertati dalla coppia, si sono nascosti quindi all’interno dell’abitazione. Poco dopo, una donna con capelli chiari, volto parzialmente travisato da una mascherina e un cappello nero, si è presentata come “Valentina”, la segretaria della direttrice bancaria, per ritirare i contanti e i gioielli. “Verso le 14 è arrivata la ‘segretaria Valentina’, ha citofonato e all’apertura del cancello è entrata nel giardino di mia proprietà” racconta la vittima. I carabinieri hanno immediatamente fermato la donna e accompagnata in caserma per identificazione.

Scatta la denuncia ma non il fermo

Una storia di astuzia e coraggio che permetterà alla giustizia di fare il suo corso, anche se non come ci si aspetterebbe. La vittima, infatti, ha espresso delusione per il fatto che la truffatrice sia stata rilasciata la sera stessa, poiché non c’erano sufficienti elementi per un fermo. “Mi è stato assicurato che verranno comunque svolte le indagini e che sicuramente sarà avviato un processo”.