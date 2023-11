“Riciclo poetico”, la poesia è un’opera collettiva

Sabato sera il Circolo Stato ospita una serata particolare, dedicata alla poesia, a una poesia anomala: “Riciclo poetico”, opera collettiva nata dentro l’esperienza di Casa di Marina Anteo, che fonde riflessioni e liriche firmate da ragazzi ed educatori della struttura

Ospiti ed operatori del centro di servizi per le disabilità “Casa di Marina” si sono messi al lavoro intraprendendo con passione «un giro nel paese dell’Altro», un viaggio insieme partito due anni fa, passato per un laboratorio di scrittura creativa e un atelier poetico-musicale.

Un’inconsueta pratica di comunità che tenta di fare delle diverse condizioni di disabilitazione un’opera artistica. In cui ognuno risuona nelle parole dell’altro, in cui l’esperienza si rinnova, perché “tutto l’arco di una vita umana è, in fondo, un riciclo”

Presentazione a cura degli operatori di Casa di Marina, in una conversazione guidata dallo sguardo estenro dell’educatore Francesco Fontana. Appuntamento sabato 25 novembre alle 21.