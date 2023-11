Vent’anni e una nuova sede: la protezione civile festeggia ad Angera

La Protezione civile di Angera compie 20 anni. Quale modo migliore di festeggiare l’impegno di una squadra che ogni giorno si mette al servizio della comunità se non direttamente sul campo? Esercitazioni, dimostrazioni, simulazioni, sensibilizzazione sono infatti alla base di “Angleria 2023”. Si tratta dell’evento che mostrerà i volontari in azione, svelerà i segreti delle operazioni e per la prima volta verrà presentata un’esercitazione che riguarda il Piano d’emergenza. Appuntamento per sabato 25 e domenica 26 nel pratone del lungolago, all’altezza di piazza Garibaldi.

Le varie simulazioni sono previste per sabato. Diversi gli scenari che verranno presentati. Come affrontare il principio di un incendio boschivo, in località San Quirico. Oppure coordinare la ricerca di persone disperse, in Bruschera e all’Oasi con ispezione anche dal lago. Ma anche gestire un evento idrogeologico. Nel dettaglio, la giornata inizierà con l’apertura della segreteria e la registrazione dei partecipanti, per poi preparare l’allestimento del campo base. Quindi ci sarà il briefing con i volontari operativi. Dopo il pranzo, si ripartirà con l’esercitazione congiunta e l’attivazione del Centro operativo comunale (Coc) in modalità simulata. Fino alle ultime attività pratiche e le valutazioni finali. La domenica è dedicata allo svago, con l’esposizione dei mezzi e delle attrezzature con le relative dimostrazioni di funzionamento.

Si parte alle 7.30 con la registrazione dei partecipanti, poi alle 9 si apre il campo base al pubblico. Seguirà un momento di aggregazione con i ragazzi delle scuole, con giochi didattici. Alle 11 si taglia il nastro della nuova sede. Mentre nel pomeriggio si prosegue con le attività fino alle 16.30. «Questo evento è un’ottima occasione per avvicinarci alla comunità», spiega il coordinatore della Prociv angerese, Nicola Lavella. «E offre la possibilità di migliorare la preparazione per situazioni di emergenza». Aggiunge l’assessore alla partita Giacomo Baranzini: «La protezione civile ha voluto festeggiare i suoi 20 anni di attività non solo con una festa, ma anche organizzando la prima esercitazione del piano di emergenza comunale. Dimostrando, ancora una volta, quanto impegno mettono come volontari». Tutto grazie «all’entusiasmo dato dal rinnovo del coordinatore, del suo vice e del segretario – ricordando che due ragazzi su tre sono under 35 – e dall’ingresso di molti nuovi elementi».