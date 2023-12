A Malnate è arrivato il Natale

Tante iniziative pensate per tutta la cittadinanza, promosse dall’assessorato alla cultura e dalle associazioni del territorio. Mercatini, film, letture, spettacoli teatrali, concerti che porteranno momenti magici a tutte le famiglie.

«È stato svolto un lavoro importante da parte degli uffici e delle associazioni – afferma l’assessore alla cultura Carola Botta -, unendo tutte le forze, si è riusciti a creare un mese natalizio davvero ricco, allietato

anche dalle luminarie installate sulle le vie della Città».

Il 10 dicembre si terrà l’evento dell’accensione dell’albero in Piazza Tessitrici con un duplice appuntamento: il mercato Forte dei Marmi con la Pro Loco e “Camminando dentro una storia di Natale” promosso dalla Parrocchia e da numerose associazioni. Il 17 dicembre, sempre in Piazza tessitrici, si terrà l’evento “Il villaggio di Natale”, una domenica all’insegna di mercatini con hobbisti, gonfiabili gratuiti, spettacoli, Babbo Natale, area ristoro e tante altre attività per grandi e piccini.

«Il Natale a Malnate è sempre molto sentito e partecipato – conclude l’assessore Carola Botta -, l’amministrazione cerca sempre di promuovere attività nuove e accattivanti, in collaborazione con le associazioni che svolgono anche un ruolo storico e di tradizione del nostro territorio. Un ringraziamento agli uffici comunali e a tutti i numerosi volontari che operano per la nostra comunità».