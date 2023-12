A Ternate vige una legge spietata.

Per meglio comprendere il senso del titolo, occorre fare un po’ di storia dello svolgimento della competizione Terra dei due Laghi organizzata dalla Bocciofila locale. Dopo le consuete eliminatorie che hanno avuto luogo, oltre che sui campi della Ternatese, pure sui campi della Botticelli/Vergiatese, si trovano a disputarsi l’ambito trofeo 4 coppie per le due semifinali da cui scaturiranno le elette per sancire chi debba appropriarsi del successo.

Da un lato i due della Bederese cominciano a macinare punti con prestazioni di assoluto rilievo: Todeschini impeccabile nell’accosto e Cozzi preciso nelle bocciate, le cui percentuale positiva sfiora il 100 per cento.

Il duo di Gorla Maggiore – Gerti/Martegani – rimane sconcertato e, malgrado una consistente resistenza, non riesce a mettere a referto che un paio di punti, fino a lasciare via libera alla logica manifestata durante l’incontro, che indicava i bianchi di Bedero come i naturali finalisti.

Nell’altra corsia ha luogo una battaglia forsennata fra i due beniamini locali – Dall’Occo/Piavanini e i rappresentanti della Cuviese – Nacci/Ruggero – affatto disposti a cedere il passo. A dire il vero il punteggio vede sempre avanti i blu di casa, tuttavia, ogni volta che sembrava che riuscissero a staccarsi, i cuviesi recuperano, riducendo il distacco in termini pericolosi, qualora fosse comparsa anche una leggera flessione nel rendimento di chi comandava la contesa.

Fino all’inevitabile conclusione a favore di Dall’Occo/ Piavanini.

Come sempre accade in questi casi i pronostici degli astanti s’intrecciano, i supporter lacustri, molto numerosi, si lasciano andare a valutazioni di un ottimismo sfrenato, qualcuno addirittura predice che non ci sarebbe stata storia, la vittoria non poteva che loro arridere; qualche altro, più prudente o semplicemente conscio della difficoltà che la finale avrebbe riservato, considerando la differenza di categoria di appartenenza, gli uni di categoria C, i locali di categoria B, si esprimeva con valutazioni dubutative.

Rimane il fatto che fino a quel momento i Bederesi erano stati al limite della perfezione, per cui se avessero continuato su quel livello avrebbero potuto ragionevolmente aspirare a conquistare il gradino più alto del podio.

Forse, però, bisognerebbe indagare sulle letture di Cozzi e Todeschini, si potrebbe ipotizzare che avessero letto a fondo il poema di Ovidio o anche il racconto di Frank Kafka sulle metamorfosi, dove nel primo caso avvenivano mutazioni nei miti degli dei oppure, nel secondo caso, la trasformazione del protagonista dello scrittore boemo in un insetto.

Queste elucubrazioni sui motivi che caratterizzano un certo svolgimento degli eventi, fanno parte dell’esercizio umano di scovare, sempre e comunque, cause e motivazioni, rimane il fatto certo che il duo bederese, entrato in campo per la finale, sembrava la copia molto sbiadita degli splendidi interpreti negli incontri precedenti.

Qualche accosto lontano dal pallino, qualche bocciata a vuoto e il varco fra le due compagini si ampia subito – 5-0 – per dilatarsi gradualmente: si poteva pensare che gli atleti della Ternatese potessero offrire un comportamento diverso?

Avevano fama di essere spietati e spietati lo sono stati fino in fondo, infliggendo un sonoro cappotto agli avversari e risolvendo lo scontro in una specie di massacro.

Se si vuole tornare alle motivazioni di questa metamorfosi, forse si potrebbe ipotizzare l’appagamento per la finale raggiunta con pieno merito. Non è dato sapere se sia prevalsa l’amarezza o il compiacimento, resta il dato inconfutabile che a Ternate ci sono fior di giocatori ed è davvero arduo riuscire a prevalere.

Roberto Bramani Araldi

PILLOLE DI BOCCE

16 dicembre – Super Coppa Raffa

Vigasio Villafranca (VR) – Caccialanza (MI) 4-4 (6-3 ai pallini)

16 dicembre – Ternatese – ore 14 finale regionale coppia BCD

Dall’Occo/Piavanini – Ternatese

Cozzi/Todeschini – Bederese

Nacci/Ruggero – Cuviese

Gerti/Martegani – Gorla Maggiore

20 dicembre – Cuviese – finale regionale serale individuale ABCD