A Voghera il Varese cerca riscatto: “Ci aspetta una battaglia”

Il 2023 del Città d Varese va verso la conclusione. Mancano due partite per chiudere l’anno solare e la prima in programma sarà domenica 17 dicembre (ore 14.30) al “Parisi”, campo casalingo della Vogherese. Tutte e due le squadre arrivano da sconfitte dolorose: i ragazzi di mister Cotta cercheranno di riscattare il 3-1 casalingo subito dal Chisola mentre i rossoneri devono cancellare il 4-1 patito ad Albenga.

Non è stata una settimana facile per il Varese, che dopo la sconfitta ha avuto un confronto all’interno dello spogliatoio con il patron Antonio Rosati e ha infine salutato l’attaccante Sindrit Guri, che non avendo mai trovato il feeling giusto con squadra e piazza ha deciso di rescindere.

A rendere ancora più insidiosa la trasferta allo stadio “Parisi” saranno le condizioni del terreno di gioco che, a seguito di lavori, metteranno a dura prova le due squadre. «Ci aspetta una battaglia – ammette mister Corrado Cotta -. Ci siamo preparati per una gara giocata sulle seconde palle, dovremo essere reattivi su ogni rimbalzo. Non possiamo assolutamente sottovalutare questo aspetto, l’agonismo e l’atteggiamento diventano più importanti della tecnica».

«Dopo la gara di domenica ci siamo confrontati – prosegue Cotta -, mercoledì ha parlato alla squadra anche il patron e ci siamo ridetti che in questa categoria se sbagli paghi e per noi gli errori iniziano a diventare tanti. Ci portiamo la consapevolezza di dover fare di più, anche perché a livello mentale abbiamo fatto un passo indietro, non di atteggiamento, i gol presi sono lì da vedere»

La Vogherese da metà novembre è stata affidata a Marco Molluso, terzo allenatore dopo l’inizio stagione con Carlo Mandola – era lui alla guida della squadra nella gara di Coppa Italia al “Franco Ossola” vinta 2-1 dal Varese (leggi qui) – e Augusto De Bartolo. Nel mercato dicembrino la società rossonera ha cambiato diversi giocatori, ma tra le conferme c’è Elios Minaj, ex della gara e già a segno proprio nella gara di Coppa. L’ultimo arrivo a Voghera è stato l’attaccante classe 2003 Vincenzo Ferrara.

