Il Varese inizia con una rimonta vincente: Vogherese sconfitta 2-1 in Coppa Italia

Inizia con una vittoria in rimonta la stagione 2023-2024 del Varese che al “Franco Ossola” si guadagna il passaggio del turno nella Coppa Italia di Serie D battendo 2-1 la Vogherese. Dopo il vantaggio iniziale degli ospiti firmato dall’ex Minaj, i biancorossi hanno avuto il merito di non scomporsi, fare le cose giuste senza affanno e conquistando un successo che apre nella maniera migliore l’annata davanti al proprio pubblico. A segno prima Perissinotto, che ha mostrato subito ottime cose, mentre il gol partita nella ripresa porta la firma di Settimo, al posto giusto per mettere in rete la respinta del portiere dopo un primo tentativo di Banfi.

Settimana prossima ci sarà ancora spazio per la Coppa Italia, a Venegono Superiore, dove l’avversario del primo turno sarà la Varesina. Tornando alla gara di oggi, sono diverse le note positive, a partire da capita Vitofrancesco, che ha già preso in mano la squadra, ma da sottolineare sono anche le buone prestazioni di Banfi e Perissnotto – ci ripetiamo ma lo merita – e gli ingressi positivi dalla panchina di Liberati, che ha fatto divertire il pubblico con qualche bel dribbling, Casamassima e Bertazzoli.

In settimana dovrebberp arrivare anche novità dal mercato, con gli attaccanti primi obiettivi da firmare, ma ragionamenti in corso anche per il portiere – oggi ha giocato titolare Priori con il 2004 Cassano in panchina – e forse anche in difesa, aspettando di capire le condizioni di Diop.

FISCHIO D’INIZIO

Dopo la lunga estate tra ricorsi e ripescaggi, il Varese si ritrova ai blocchi di partenza della Serie D e l’esordio è nella Coppa Italia di categoria contro la neopromossa Vogherese. I biancorossi di mister Corrado Cotta sono una squadra quasi completamente rivoluzionata dalla passata stagione e la prima versione al “Franco Ossola” è un 4-3-1-2 che vede Priori tra i pali, in difesa Baldaro a destra, Benacquista a sinistra e in mezzo Cottarelli e Bernacchi. A centrocampo il regista è capitan Vitofrancesco, affiancato da Mandelli e Perissinotto mentre in avanti Zazzi agisce da trequartista alle spalle di Settimo e Banfi. Nella Vogherese allenata da Carlo Mandola, c’è l’ex Elios Minaj, che in biancorosso è stato autore di due gol decisivi per la vittoria dei playoff di due stagioni fa.

PRIMO TEMPO

Sembra iniziare con buon piglio il Varese che si fa vedere in area avversaria con il diagonale di Settimo che impegna Alio, che si ripete sul tentativo di Banfi sulla respinta. All’8′ però la Vogherese trova il gol: Fracassini crossa da destra e in area arriva con i tempi giusti Minaj che di testa mette tra le gambe di Priori e sigla il gol del vantaggio, non esultando. I biancorossi si riportano subito avanti e Perissinotto conclude fuori due volte in pochi minuti, prima con un colpo di testa sul corner, poi con un destro da fuori. Gli ospiti però quando vengono avanti sono pericolosi e al 15′ è il palo a respingere la conclusione mancina di Fracassini. I biancorossi allora abbassano il baricentro in cerca di maggior equilibrio e per qualche minuto non ci sono spunti. Al 30′ arriva il pari: la pressione biancorossa porta al recupero sulla trequarti di Perissinotto che si invola in area e supera Alio in uscita per l’1-1. L’assetto è quello giusto e al 36′ da un altro recupero offensivo arriva un’altra occasione con Banfi che calcia forte dai 20 metri trovando però la bella parata di Alio. È però l’ultimo sussulto del primo tempo, che si chiude così sull’1-1.

SECONDO TEMPO

Riprende con ritmi bassi la sfida che nei primi minuti non regala emozioni. Mister Cotta inserisce Liberati per Zazzi e al 10′ arriva il sorpasso: Banfi si gira bene in area e calcia, Alio respinge con il piede ma Settimo è il più reattivo sulla respinta mettendo in rete il 2-1. Il Varese gestisce bene il vantaggio, non si sbilancia e tiene il possesso non lasciando gioco alla Vogherese. Gli ospiti iniziano a salire di ritmo passata la metà della ripresa, ma nonostante qualche pallone in verticale Priori non viene chiamato in causa. I biancorossi invece si fanno vedere al 31′ con Banfi che in scivolata calcia alto su una buona giocata in palleggio di Liberati, sempre pericoloso con il suo mancino. Quando mister Mandola prova a inserire qualche attaccante in più i varesini sono abili a non lasciare dare continuità agli avversari, gestendo nel modo migliore il pallone, rallentando quando necessario e tenendo il più possibile lontano dalla propria porta gli avversari. Nei 6′ di recupero non occasioni e il Varese può così festeggiare l’inizio stagione con una vittoria e il passaggio del turno di Coppa Italia.

TABELLINO