Concerto per l’Immacolata a Castellanza

Nell’ambito del programma ACCENDI IL NATALE, organizzato dall’amministrazione comunale di Castellanza in collaborazione con qualificati operatori del settore, con le realtà culturali e le associazioni del territorio, SABATO 2 DICEMBRE alle ore 21,00 presso la Chiesa Parrocchiale di San Giulio viene proposto il “CONCERTO PER L’IMMACOLATA”.

Il programma, proposto dall’ensemble Cantus Orphei diretta da Francesco Lerro, si intitola “Ostende partum Virginis: Maria e la musica antica” e prevede l’esecuzione di brani di J. S. Bach, T. L. da Victoria, C. Monteverdi, A. Corelli, A. Grandi, A. Vivaldi.

L’evento vedrà come protagonisti un gruppo di giovani musicisti, per la maggior parte studenti o diplomati presso Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano o la Civica Scuola di Musica “C. Abbado” di Milano, le due più importanti accademie musicali del nostro Capoluogo.

«Sarà una serata emozionante. E’ un piacere ospitare nuovamente questo gruppo di giovani, virtuosi e talentuosi musicisti – ha dichiarato il sindaco Mirella Cerini -. In occasione del loro primo concerto a Castellanza, qualche anno fa, la Chiesa era gremita e il pubblico ne rimase letteralmente incantato. Sono certa che anche questa nuova proposta saprà coinvolgere tutta la cittadinanza con suggestioni inedite e di grande impatto emotivo, armonicamente e magistralmente condotta dal Direttore Francesco Lerro».

«I brani del programma musicale – spiega il direttore Francesco Lerro – appartengono ai periodi del tardo Rinascimento e del Barocco e sono stati scelti facendo riferimento alla tematica conduttrice della figura di Maria, la festa della cui Concezione ricorrerà per l’appunto qualche giorno dopo (8 dicembre). La musica occidentale, da che nasceva nella forma della polifonia nella Parigi del lontano XII secolo, ha da sempre privilegiato Maria come ispiratrice delle composizioni dei più grandi musicisti: quella da noi proposta è un

antologia di brani che guardano a questa tradizione di arte e devozione; alla cittadinanza verrà offerto di ascoltare i lavori di alcuni tra i più importanti compositori del tempo i quali hanno messo in musica testi – preghiere, antifone, cantici…- più o meno noti della tradizione cristiana e, in particolare, mariana».

«Il prossimo 2 dicembre la Città avrà modo di fruire di una proposta musicale colta e raffinata – ha dichiarato Davide Tarlazzi, assessore alla cultura e all’istruzione del Comune di Castellanza – Per il pubblico ascoltare l’ensemble Cantus Orphei, guidata dal direttore Francesco Lerro con cui mi compiaccio per la passione e la determinazione dimostrate nel costruire l’intero progetto, vorrà dire rendersi conto della qualità e della vitalità che animano le comunità delle grandi istituzioni milanesi di formazione musicale, realtà da cui provengono molti dei giovani artisti che si esibiranno. Sono sicuro che la scelta, non scontata, di proporre un concerto con le migliori pagine della musica sacra d’ispirazione mariana caricherà la serata di quei sentimenti e quei trasporti che tali composizioni sono capaci di dischiudere e far affiorare. Invito tutti a godere di questa particolare opportunità di ascolto ed esprimo viva riconoscenza a coloro che con illuminata liberalità hanno reso possibile questo evento».

L’ensemble Cantus Orphei sarà così composta:

Soprani: Martina Bomben, Chiara Rebaudo

Contralti: Samantha Tosi, Silvia Vavassori

Tenori: Davide Bellani, Alessandro Vianelli

Bassi: Roberto Battista, Samuele Stievano

Violini I: Beatrice Guido, Gabriel Morguez Quinones

Violini II: Alessia Freno, Sofia Maravai

Viola: Francesco Agnusdei

Violoncello: Chiara Cardelli

Organo: Giulio Gianni

Direttore: Francesco Lerro